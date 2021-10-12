Власти Москвы ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических мер

Вадим Карасев

Столичные власти усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер развлекательными заведениями, работающими в ночное время. Об этом предупредил вице-мэр Москвы Алексей Немерюк.

Проверки в заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жестко наказывать и закрывать [заведения], если не начнут соблюдать меры.

Немерюк напомнил, что заведения должны соблюдать все требования Роспотребнадзора: термометрию сотрудников и посетителей на входе, расстановку столов на 1,5 м друг от друга, масочный режим для посетителей и работников при передвижении по залу или на танцполе.

Нарушение требований повлечет за собой административную ответственность и будет наказываться штрафом на сумму до 1 млн рублей. Кроме того, деятельность заведения может быть приостановлена по решению суда.

5 декабря 2020 года в Москве началась программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в флагманских офисах "Мои Документы" и общественных местах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

22 июля в Москве стартовала программа ревакцинации.