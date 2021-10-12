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Волгоградские школьники получают навыки первой профессии

Волгоградские школьники получают навыки первой профессии

В Волгоградской области организовано обучение школьников по программам профессионального обучения на базе двух колледжей региона: Волгоградского экономико-технического и Камышинского политехнического.

Обучение начнется в октябре 2021 года, оно будет проводиться по девяти специальностям. Об этом сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Волгоградский экономико-технический колледж набирает группы по направлениям «Парикмахер» и «Косметик» (по 110 часов). Заявления уже подали двадцать ребят, прием продолжается.

Педагоги и мастера Камышинского политехнического колледжа подготовят школьников по направлениям «Рихтовщик кузовов», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Оператор электронного набора и верстки», «Оператор станков с программным управлением», «Ретушер», «Агент по закупкам», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». Длительность каждой программы – 144 часа.

В процессе обучения будут задействованы площадки современных мастерских, открытых в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование».

По завершении все участники выполнят задания квалификационного экзамена, за успешное прохождение вручается именной сертификат.

Проект профессионального обучения школьников курирует Центр опережающей подготовки Волгоградской области. Задачи по развитию системы ранней профориентации, подготовки востребованных на рынке труда кадров, повышению престижа рабочих специальностей поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Регион запустил программу первой профессии в 2019 году: 350 человек прошли обучение по курсам «Агент коммерческий», «Оператор ЭВМ и вычислительных машин», «Консультант в области цифровой грамотности населения (цифровой куратор)».

# Общество
По материалам: edu.ru

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