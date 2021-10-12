Володин: из-за коронавируса в больнице находятся три депутата Госдумы

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

13:19 Автор: Ольга Шульга

По состоянию на 12 октября коронавирусной инфекцией болеют 11 депутатов Госдумы, трое из них находятся в больнице, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас 11 депутатов болеют, трое серьезно болеют, находятся на больничной койке», — сказал спикер.

Председатель Госдумы напомнил о важности вакцинации от коронавируса, причём, депутаты, по его словам, в данном случае должны показать пример.

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«Было бы правильно депутатам показать пример, потому что когда мы обсуждаем вопросы календарей прививок, говорим о вакцинации, надо начинать с себя», — подчеркнул спикер.

По данным Вячеслава Володина, к настоящему моменту вакцинированы или ревакцинированы 70 процентов парламентариев, и этого недостаточно.

«Стремиться нужно к максимуму», — призвал он. Эти вопросы будут поднимать на заседания Совета Думы и пленарных заседаниях, уточнил политик.

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