Вышел трейлер новой версии фильма "Один дома": кто заменит Маколея Калкина в культовой рождественской картине?

Вадим Карасев

В сети вышел трейлер новой версии культового рождественского фильма 1990 года "Один дома". В новом фильме Маколея Калкина заменил 12-летний актер Арчи Йейтс, известный зрителям по детскому фильму "Кролик Джоджо": там он сыграл маленького озорника по имени Макс Мерсер, которого, как и героя оригинальной картины, родители случайно забывают дома, когда отправляются всей большой семьей в путешествие на Рождество.





В остальном сюжет также повторяет популярную детскую картину 1990-х: в отсутствие родительского контроля мальчик наслаждается свободой, объедается сладостями и даже оказывает жесткое сопротивление грабителям, которые решают обворовать дом в разгар праздничных каникул.





Арчи Йейтс в новой версии фильма "Один дома"





Маколей Калкин в фильме "Один дома"





Арчи Йейтс в новой версии фильма "Один дома"





Маколей Калкин в фильме "Один дома"

Маколей Калкин, судя по трейлеру, в новой версии картины "Один дома" не появится (а ведь ходили слухи!), однако один из членов семьи Маккаллистер все же точно вернется на экраны. Так, на одном из кадров зрителям показывают повзрослевшего старшего брата главного героя оригинальной ленты Базза: теперь он стал полицейским и патрулирует район.





Девин Рэтрей в новой версии фильма "Один дома"





Арчи Йейтс в новой версии фильма "Один дома"





Арчи Йейтс в новой версии фильма "Один дома"

Режиссером перезапуска оригинальной ленты выступил Дэн Мазер, известный зрителям по фильмам "Борат", "Бруно", "Бриджит Джонс 3" и "Новогодний корпоратив". Премьера новой версии фильма "Один дома" состоится уже 12 ноября на стриминговой платформе Disney+.









Яна Марковская