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Зеленский заявил о согласии ЕС считать Россию стороной конфликта на Украине

Зеленский заявил о согласии ЕС считать Россию стороной конфликта на Украине

Евросоюз согласился считать Россию стороной конфликта в Донбассе, что будет зафиксировано по итогам проходящего в Киеве саммита ЕС - Украина, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, одной из главных тем форума стала "координация шагов для достижения мира" на юго-востоке Украины.

"Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении", - сказал Зеленского на брифинге.

Президент также напомнил, что накануне обсуждал тему конфликта в Донбассе с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

23-й саммит ЕС - Украина открылся в Киеве 12 октября. Европейский союз на нем представляют президенты Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Стороны уже подписали соглашение об общем авиапространстве.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что любые контакты с Украиной бессмысленны из-за неадекватности и несамостоятельности действующего руководства страны.

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По материалам: uposters.ru

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