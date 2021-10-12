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Жириновский предложил вернуться к идее строительства Парламентского центра

Жириновский предложил вернуться к идее строительства Парламентского центра

Тема: Пленарное заседание Госдумы 12 октября 2021 года


10:34  Автор: Мария Соколова



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на первом пленарном заседании Госдумы VIII созыва предложил вернуться к идее строительства нового парламентского центра.  

«Давайте в этом созыве наконец-то реализуем строительского нового парламентского центра. Наше здание выглядит очень невзрачно, посмотрите на парламенты других стран мира. Лучшее здание в этих странах — парламентский центр», — сказал Жириновский.

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Он отметил, что сейчас в Госдуме не обеспечена социальная дистанция между депутатами, а должна быть дистанция полтора метра. По словам  Жириновского, проект парламентского центра готов, деньги на него есть, и они не из бюджета страны.

«Давайте это сделаем, потому что тяжело работать и нам, и Совету Федерации», — сказал лидер ЛДПР.



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По материалам: pnp.ru

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