Золотая рыбка: питомец и сильный талисман на финансовую удачу

Вадим Карасев

Многие слышали о сказке про золотую рыбку. Она действительно притягивает удачу и помогает становиться сильнее. Эксперты рассказали, чем уникален такой питомец и в чем именно он может оказать поддержку.

Все хотят, чтобы их заветное желание исполнилось. Чтобы это произошло поскорее, пользуйтесь соответствующими советами. Также помочь в этом могут домашние питомцы — например, рыжий кот или золотая рыбка.

Мнение экспертов фэн-шуй

В восточной культуре золотая рыбка является символом богатства, успеха, продуктивности. Если вы желаете преуспеть в работе и бизнесе, то в финансовом секторе (зоне богатства) у вас должен стоять аквариум с золотой рыбкой.

Есть очень простой способ определить зону богатства. Для этого вам нужно встать спиной к входной двери. Зона богатства будет находиться слева в дальнем от вас углу. Именно так, согласно древнему учению, нужно расположить аквариум с золотой рыбкой. Он олицетворяет собой стихию Воды, которая в этой зоне является самой важной для эффективного перемещения энергии Ци.

Если нет возможности завести рыбку

У кого-то нет сейчас денег, кому-то не хочется заводить питомца, а у кого-то квартира слишком маленькая. Не переживайте, ведь большой силой обладает не только сама золотая рыбка, но и ее изображение. Вы можете повесить на стену картинку или фотографию золотой рыбки. Полезной будет также ее фигурка.

Можно повесить ее изображение или поставить фигурку в зону богатства дома, а можно сделать это и на рабочем месте. Так вы сможете повысить свою продуктивность, привлечь больше удачи в делах.

Вы также можете просто поставить изображение золотой рыбки на рабочий стол компьютера или на заставку в телефоне. Это будет помогать вам в делах финансового характера.

Золотая рыбка как талисман удачи

Если вы собираетесь в дальнее путешествие или за покупками, наденьте золотой талисман в виде рыбы. Получается, что золотая рыбка будет таковой в прямом смысле. Подобный талисман очень полезен для тех, кто хочет не потратить деньги зря, сохранить рядом с собой удачу.

Его может носить каждый, вне зависимости от возраста, профессии и финансового статуса. Важно помнить, что золотая рыбка может помогать каждому, кто ее носит, поэтому ее можно давать на время близким людям.