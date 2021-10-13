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10 тысяч школьников участвуют во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту

10 тысяч школьников участвуют во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту

Стартовал отборочный этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту – одного из самых массовых соревнований в этой области. В ней принимают участие 10 тысяч учеников 8–11-х классов из почти 2 тысяч общеобразовательных организаций 77 субъектов Российской Федерации. Олимпиада организована Минпросвещения России.

Соревнование проходит в заочной форме. Каждый участник получил доступ к олимпиадным заданиям через личный кабинет на специализированной компьютерной платформе. Задания отборочного этапа олимпиады будут доступны для участников до 23:59 (по московскому времени) 15 октября.

«Минпросвещения России видит миссию этой олимпиады, прежде всего, в том, чтобы знакомить школьников и педагогов с понятием искусственного интеллекта, с возможностями, которые эти технологии открывают сегодня для всех. Это не только состязание, но и образовательное мероприятие. Поэтому все участники олимпиады получат возможность узнать что-то интересное, научиться чему-то новому и более осознанно отнестись к собственному будущему, к выбору профессии, к образовательной траектории», – отметила заместитель Министра просвещения России, председатель Оргкомитета олимпиады Татьяна Васильева.

Перед каждым этапом олимпиады проводится онлайн-разбор типовых задач, после завершения этапа – разбор решений реальных олимпиадных заданий. Видеозаписи вебинаров публикуются на официальном сайте олимпиады.

Основной этап соревнования пройдёт 21–25 октября, заключительный этап – 5–10 ноября. Победители олимпиады будут объявлены и награждены 7 декабря.

# Общество
По материалам: edu.ru

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