15 октября пройдет День ИТ-знаний

15 октября российские школьники смогут принять участие в профориентационной акции «День ИТ-знаний», сообщает пресс-служба проекта.



Главной темой акции в 2021 году станет разработка игр. Эксперты в этой области расскажут школьникам о том, какие специалисты работают над созданием игр и как превратить свою любовь к ним в востребованную профессию.

День ИТ-знаний в этом году пройдет в гибридном формате. Участники познакомятся с ролями разных специалистов в разработке игр: гейм-дизайнера, 2D- и 3D-художника, комьюнити-менеджера и других. Школьники узнают о полном цикле производства игр – от появления идеи до запуска проекта.

Участники акции получат специальные социальной сети «ВКонтакте», посвященные ИТ-профессиям.

В прошлом году День ИТ-знаний проходил онлайн и объединил более 260 тысяч школьников и 5,5 тысячи школ со всей России.

