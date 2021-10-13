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7 быстрых ритуалов на удачу

7 быстрых ритуалов на удачу

Привлечь удачу в нужный момент или заранее призвать на помощь капризную Фортуну, чтобы не упустить новые возможности, помогут быстрые ритуалы. Выполнять их можно в любой момент, когда это необходимо.


Удачу невозможно пощупать или увидеть — это особое состояние, когда человеку везет буквально во всем, и любые невзгоды устраняются с пути словно по мановению волшебной палочки. Привлекать удачу эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют с помощью простых ритуалов, которые позволят настроиться на успех и без труда воплотить в жизнь задуманное.

1. Перед тем, как приступить к выполнению важного дела, призывают удачу, оборачиваясь вокруг собственной оси трижды по часовой стрелке и приговаривая: «Удачу привлекаю, проблем не знаю. Как задумано, так и воплотится, везение в нужный момент не испарится».

2. После пробуждения натощак съедают кусочек черного хлеба, посыпанного несколькими крупинками соли, а затем проговаривают: «Соленое с утра съедаю, проблем с удачей не знаю. Пусть это будет самое дурное, что случилось со мной за сегодня».

3. С утра заваривают чай, кладут в него ложку меда или сахара, а затем заговаривают напиток: «Удача на сладкое придет, ко мне прилипнет, да весь день со мной пробудет». Напиток выпивают и отправляются по делам.

4. Привлечь удачу в нужный момент получится, если заговорить вещь, которая была с человеком в момент его успеха. Ее берут в руки и говорят: «Семь Семенов удачей торговали, шестерым ее продали. Я седьмым в очереди стоял, удачу из рук в руки получал». После этого вещь надевают или берут с собой.


5. Обрести удачу в тот момент, когда она нужна, поможет следующий ритуал. Рукой берутся за дверную ручку, трижды ударяют пяткой об пятку, не отрывая ног от пола, а затем открывают дверь со словами: «Удача в дом пожаловала, меня обогрела, страх преодолела. Дела в руках горят, деньги в карман спешат».

6. Справиться с любыми трудностями и не растерять при этом удачу поможет ритуал, который проводят на рассвете. С первыми лучами Солнца произносят: «Кто рано встает, тому в делах везет». После этого трижды умываются и дают воде стечь, приговаривая: «Каплями неудачи с лица стекают, проблемы и невзгоды меня покидают».

7. Перед началом дела кладут ладонь на макушку и говорят: «Голова моя умная, мысли здравые. Как дело начну, так и завершу, удачу с собой везде ношу». После этого никому не рассказывают о задуманном, пока работа не будет завершена.

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По материалам: dailyhoro.ru

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