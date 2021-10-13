Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса рассказала о болезни и о том, как ее выселили из дома: "Взяла на себя грехи всего человечества"

Вадим Карасев

После тревожных новостей о страшном заболевании 39-летняя бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина на несколько месяцев ушла в затишье. Только недавно она снова вышла на связь с поклонниками и рассказала, что неоперабельна. Несколько часов назад Казьмина поделилась в инстаграме и другими грустными новостями о своей жизни.





Алиса Казьмина

Алиса рассказала, что после долгой борьбы все же съехала с тремя детьми из дома, в котором когда-то жила вместе с Андреем. Казьмина призналась, что сделала это по инициативе бывшей свекрови — мамы 40-летнего Аршавина Татьяны. Вынужденный переезд дался тяжело и сильно подорвал ее и без того расшатанное здоровье.

Эти два месяца я, окончательно доставшись в лапы болезни, выгоняла себя и детей из нашего дома, несмотря на то, что по состоянию здоровья мне дали отсрочку остаться там. Но мы решили оставить его и уйти. Я пережила кому, сепсис, порядка шести операций, полное разрушение лица, но не думала, что меня сломает прощание с домом. Это ответ тем, кто говорил, что это "не ее дом, у нее большие алименты, снимет другой". И я умирала там, по-настоящему уезжая, вспоминая слова Андрея: "Я никогда не заберу у тебя дом, уйдя сам". В этом доме не было ни ссор, ничего плохого, он был построен, пока смерть не разлучит вас. И то, что выгнал семью не Андрей — не мой муж, с которым мы строили, жили, были мужем и женой, а выгнала свекровь, — только потому что он ей его подарил в нашей уже совместной жизни — не остановил ее. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку. И не ей было решать, жить нам там или уйти,

— рассказала Алиса.





Алиса Казьмина с детьми

Казьмина призналась, что сразу же после выселения из дома услышала страшный приговор врачей: неоперабельна. С того момента мечты о том, что ей все же удастся восстановить лицо, растаяли. Сейчас у Алисы ремиссия, и она старается каждую минуту посвящать троим детям (сыну и дочери от первого брака и дочери от Андрея Аршавина). Бывшая жена Аршавина также поделилась своим самым большим страхом за будущее:

Сейчас ремиссия, мое мнимое благополучие. И я поймала себя на мысли, что сейчас на пятой скорости доделываю дела, чтобы детям все сделать хорошо. Успела снять дом, который им нравится и где они захотят сделать иначе, забыв тот, подарить ротвейлера. Посадив себя дома, все время провожу с ними и с их желаниями — на сейчас и на будущее. Больно, страшно — нет, не так. Кратко: я буду очень скучать по своим клевым детям. От этого я плачу навзрыд. Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются, как бы им тяжело ни было. Каждое завтра очень важно. И не так страшно сгорать, как живя, зная, что горишь. Я готова к этим физическим и моральным страданиям болезни, взяв на себя грехи всего человечества. Свои я уже искупила, но мои дети не заслужили такой мучительной жизни.





Напомним, о романе Андрея Аршавина и Алисы Казьминой стало известно в 2013 году. Тогда ради Алисы экс-футболист ушел от своей гражданской жены Юлии Барановской, которая на тот момент была беременна их третьим ребенком. В 2016 году Андрей и Алиса поженились, а через год после свадьбы на свет появилась их дочь Есения. О первых проблемах в браке Аршавина и Казьминой пресса заговорила вскоре после рождения дочери, а официально о разводе они объявили в 2019 году.





Алиса Казьмина и Андрей Аршавин

После расставания с Аршавиным у Алисы начались серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у Казьминой тяжелое аутоиммунное заболевание, из-за которого она практически лишилась носа. В начале 2021 года Андрей отсудил у Алисы дом, который был куплен в годы их брака и оформлен на маму Аршавина. Долгое время Казьмина пыталась оспорить решение суда, однако сейчас сдалась и выехала из дома.





Яна Марковская