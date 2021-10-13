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Дачную амнистию хотят продлить до 2031 года

Дачную амнистию хотят продлить до 2031 года

01:17  Автор: Мария Соколова



Дачную амнистию предлагают продлить до 2031 года, а упрощённый порядок оформления прав собственности на недвижимость — распространить не только на жилые загородные дома, но и на участки, на которых они расположены. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 13 октября.

Законопроект внесен первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и председателем Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. С момента вступления в силу дачной амнистии в 2006 году 14 миллионов человек оформили дома и бытовые постройки в собственность в упрощённом порядке. В течение 15 лет амнистию неоднократно продлевали, в последний раз  до 1 марта 2026 года. Сейчас её хотят продлить до 1 марта 2031 года, чтобы все желающие смогли оформить  загородную недвижимость. При этом, как ранее сообщил Павел Крашенинников, вместе с правительством обсуждают вопрос о том, чтобы сделать бессрочной упрощённую схему оформления собственности на дачи.


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Согласно проекту, в упрощенном порядке можно оформить не только дом, но и землю под ним. Для этого необходимо подать одно заявление в органы местного самоуправления и приложить документы, подтверждающие факт владения недвижимостью. Это могут быть справки о выделении земли организацией-работодателем, договор о подключении дома к инженерно-техническим сетям, бумаги об оплате коммунальных услуг, документы о регистрации граждан в этом жилье до мая 1998 года. Если собственность оформляют наследники предыдущих владельцев, то, помимо прочих документов, они должны предоставить свидетельство о праве на наследство.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#дача

Ещё материалы: Андрей Турчак , Павел Крашенинников


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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