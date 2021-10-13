Дом, земля, автомобили: как Настя Ивлеева и Элджей разделили имущество на 150 миллионов рублей

Вадим Карасев

В конце лета стало известно, что 30-летняя телеведущая и блогер Настя Ивлеева и 27-летний певец Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк. — Прим. ред.) расстались. Брак пары продлился около двух лет, расставание было мирным.

Детьми пара не обзавелась, в отличие от имущества, которое в ходе бракоразводного процесса им пришлось делить. Как сообщает телеграм-канал Mash, этот вопрос бывшие супруги урегулировали: Ивлеевой достался дом общей площадью 364 квадратных метра с гаражом на пять автомобилей в коттеджном поселке Старый Свет в Подмосковье, а также четыре гектара земли, а Элджею — автомобили Hummer H2, BMW i8. В собственности Ивлеевой также остались три автомобиля: Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz G-class.





Дом супруги приобрели во время пандемии и владели им в равных долях. Как им удалось договориться, что особняк в итоге перешел в собственность Ивлеевой, неизвестно.

Общую стоимость имущества бывшей пары Mash оценил в 150 миллионов рублей. Стоит добавить, что Ивлеева вошла в список Forbes как один из самых богатых блогеров — издание оценило ее доход за прошлый год почти в три миллиона долларов.





Свое расставание пара подтвердила в совместном интервью изданию Tatler, хотя слухи о проблемах в их отношениях ходили уже давно. По словам Ивлеевой, главной причиной неудачного брака стало то, что они с Элджеем были не готовы к семейной жизни и слишком поторопились.

Мы, наверное, с ним все-таки слишком рано окунулись в семейную историю. Я уже говорила, что в моем теле восемьдесят процентов мужской энергии. Мне нужно постоянно что-то производить. Леша, безусловно, такой же. Он творческий, может быть, менее активный, но не менее заинтересованный в жизни и в делах. А мы просто ушли в нашу уютную любовь, закрылись от всех,— отмечала она.

Своим отношениям пара пыталась дать второй шанс, однако это успехом не увенчалось.

Позже в интервью Ксении Собчак Ивлеева сказала, что они с супругом были слишком разными по темпераменту.

Я в целом по своей натуре стремительная, как паровоз. Мне постоянно нужно куда-то лететь, я очень неусидчивая. А Леха более замедленный,

— говорила она.

Тогда же она опровергла слухи, что они расстались из-за денег, и не стала отвечать на вопрос, как они будут делить имущество.





Мариана Панкина