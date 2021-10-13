Джейми Дорнан и его жена Амелия Уорнер впервые за долгое время вышли вместе в свет

Вадим Карасев

Еще одной звездной парой, для которой Лондонский кинофестиваль послужил прекрасным поводом, чтобы выйти вместе в свет, стали 39-летний Джейми Дорнан и его 39-летняя супруга Амелия Уорнер. Вчера супруги появились вместе на премьере фильма "Белфаст", в котором Дорнан исполнил главную роль. На красной дорожке пара позировала держась за руки. Джейми и Амелия были в прекрасном настроении и улыбались, глядя друг на друга.





Джейми Дорнан и Амелия Уорнер

Звезда фильма "Пятьдесят оттенков серого" Джейми Дорнан и актриса Амелия Уорнер поженились восемь лет назад. В браке пара воспитывает трех дочерей: семилетнюю Далси, пятилетнюю Эльву и двухлетнюю Альберту. При этом актер, за которым закрепилось звание одного из главных секс-символов Голливуда последних лет, признавался, что он не против, если их семья станет еще больше.

Часть меня склоняется к тому, что надо бы взять перерыв после рождения третьего ребенка. Но потом я понимаю, что у нас выходят действительно прекрасные дети. И если моя жена захочет, мы будем продолжать их делать, до тех пор пока сможем. Все зависит только от нее. Мое дело — нехитрое,— говорил он.

Супруги не любят публичность и предпочитают проводить свободное время с детьми — светские мероприятия и вечеринки их не привлекают.

Мы с женой начинаем паниковать, если уже десять вечера, а мы еще не спим, — отмечал Дорнан.









Мариана Панкина