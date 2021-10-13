Екатерина Варнава рассказала о романе с Александром Молочниковым: "Семья будет с этим человеком"

Вадим Карасев

36-летняя Екатерина Варнава стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Катерины Гордеевой "Скажи Гордеевой". В этой беседе актриса и звезда шоу Comedy Woman рассказала не только о премьере своего нового кабаре-шоу "Абсолютно нага", но и об отношениях с 29-летним возлюбленным Александром Молочниковым и мечтах о детях и семье.





Так, Варнава рассказала, с какими проблемами ей пришлось столкнуться в самом начале отношений с Александром Молочниковым (пара вместе уже около полутора лет. — Прим. ред.). По словам актрисы, многие пользователи сети под их совместными фото с Александром стали напоминать об их семилетней разнице в возрасте, что рождает в ней комплексы на этот счет:

Я выкладываю фотографию с ним, и все пишут: "Красивый сын". Я даже к зеркалу подхожу и думаю: ну прямо сын? Ну, может быть, хотя бы младший брат? Ну прямо сын? Нет же. Я вроде не выгляжу настолько взрослой.









Екатерина призналась, что на первом этапе отношений им было очень непросто ужиться с Александром из-за его характера и творческих амбиций. Из-за недопониманий у звездной пары даже часто случались ссоры:

Были разные моменты. Я никогда с таким человеком не жила, правда. Он очень интересный, непредсказуемый, очень переменчив в своем настроении. Я достаточно терпеливая, но рядом человек, у которого настроение меняется от высокой точки до очень низкой, и что-то может его спровоцировать... Нет, он не сумасшедший, конечно, но он общается с людьми, тоже с актерами, они тоже разные бывают. Это тяжелое испытание. Надо актера убедить или перестроить. Это очень сильная эмоциональная затрата. А я вроде тоже как затрачиваюсь. У меня другая работа. Может быть, он считает, что я ерундой страдаю, но у меня тоже работа. Поначалу были вот эти моменты, когда я говорила: "Эй, ты чего?".









Сейчас же Екатерина и Александр находятся в абсолютной гармонии. Оба большую часть времени посвящают работе, а когда встречаются по вечерам дома, успевают по-настоящему соскучиться друг по другу. Варнава подчеркивает, что они с возлюбленным поддерживают друг друга и стараются лишний раз не провоцировать ссоры — такой подход актриса и считает идеальной формулой отношений. Екатерина признается, что мечтает о настоящей семье с Александром и детях.

На сегодняшний день я представляю: эта семья будет с этим человеком. Что у нас будет? Дай бог, ребенок и вот эта собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьей. Мне нравятся эти мысли. Они меня вдохновляют. Мы говорим об этом. Да, он это разделяет. Но я не могу говорить за него. Если бы он сидел на этом месте, то, возможно, он ответил бы иначе. Как я чувствую и как я от него слышу, конечно, он это разделяет. Иначе мы не были бы вместе,

— поделилась мыслями актриса.





Катерина Гордеева и Екатерина Варнава

Екатерина призналась, что искренне восхищается режиссерской работой своего бойфренда, тогда как он остался не в восторге от ее выступлений в рамках Comedy Woman:

Он один раз посмотрел Comedy Woman и сказал: "Ну такое". А я посмотрела все его спектакли и сказала, что это потрясающе. Потому что это правда потрясающе. Но я считаю, что Comedy Woman — это тоже круто.

В ответ Гордеева поинтересовалась у Варнавы:

То есть сейчас, когда ты собакой гавкаешь, ему нравится? (В спектакле Александра Молочникова "Бульба. Пир" Екатерина играет собаку. — Прим. ред.)

Тогда Екатерина объяснила, что же именно Молочникова не устроило в ее игре на шоу Comedy Woman:

Ему не понравилась отведенная мне там роль. Он сказал: "Ты кричишь не своим голосом. Хриплым голосом птицы". Вот ему я такая не нравлюсь.





Александр Молочников и Екатерина Варнава

Екатерина призналась, что ее мама еще не знакома с Александром, хотя с интересом смотрит все передачи с его участием и в целом очень довольна избранником дочери:

Она сразу сказала: "Генетика восхитительная". Да нет, ну она на самом деле стала интересоваться: выходят какие-то статьи про него, где-то у него вышло интервью на телеканале "Культура". Просто она не лезет. И она говорит, что надо бы уже нам всем поужинать, потому что у нас не было еще ужина с моей мамой. Я говорю, что да, надо. Но она говорит: "Вот я сейчас не могу, у меня сейчас большая занятость на работе, у меня профосмотр, я не могу. Давай через месяц". Так мы уже год живем: "Давай через месяц".





Екатерина Варнава

В разговоре с ведущей Екатерина Варнава также вспомнила о своих школьных годах. В детстве около семи лет звезда прожила вместе с родителями в Германии, где ее отец тогда проходил службу. После возвращения из Германии Екатерина продолжила обучение в российской школе, где сразу же столкнулась с травлей. Одноклассники долгое время не принимали Варнаву, зло над ней подшучивали, издевались и даже били.

Первое, что мне сказали в школе, когда учительница меня представила: "Познакомьтесь, это Катя Варнава". Во-первых, моя фамилия почему-то вызвала какой-то неприятный шепоток. Вот это я очень хорошо запомнила: "Она вот к нам приехала из Германии". Тут же ребенок, мой ровесник, где-то с задней парты сказал слово "фашистка". Ребенок это сказал другому ребенку на весь класс. Учительница это проигнорировала и сделала вид, что этого не было. Но я это очень четко услышала. Были инциденты, когда били. За сопротивление. За то, что не разрешала себя оскорблять. За то, что я не отдавала вещи, которые пытались отбирать. Соответственно, получала за это,

— вспомнила Екатерина о том, как стала жертвой буллинга.





Екатерина Варнава в детствеЯна Марковская