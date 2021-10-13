Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ГИБДД начнет отслеживать нарушителей в Москве с помощью мобильного приложения

ГИБДД начнет отслеживать нарушителей в Москве с помощью мобильного приложения

Специалисты разработают для ГИБДД новый софт, управляющий дорожными камерами, чтобы сотрудники ведомства смогли отслеживать нарушителей с помощью мобильного приложения "Перехват", пишет "Коммерсантъ".

Программа позволит фиксировать и останавливать автомобили, находящиеся в розыске, а также машины, снятые с учета и зарегистрированные на умерших россиян. По словам представителей Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сейчас автоматические комплексы, установленные на камере, распознают на дороге подозрительный транспорт и передают информацию в центр, откуда она поступает ДПС. Однако на это уходит слишком много времени, заметили в организации.

На разработку нового приложения планируется выделить около 180 млн рублей. Новый софт предназначен для инспекторов ГИБДД, МАДИ, АМПП и его хотят внедрить уже в 2022 году. Работы по его созданию должны быть проведены до конца 2021 года, а тестирование будут проводить "по мере технической готовности".

Ранее Ruposters писал, что водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 октября 2021 года
ГИБДД начнет отслеживать нарушителей в Москве с помощью мобильного приложения
ГИБДД начнет отслеживать нарушителей в Москве с помощью мобильного
Российский физик предложил объяснение «псевдощелевой фазы» у сверхпроводников
Российский физик предложил объяснение «псевдощелевой фазы» у
Джейми Дорнан и его жена Амелия Уорнер впервые за долгое время вышли вместе в свет
Джейми Дорнан и его жена Амелия Уорнер впервые за долгое время вышли
Лунный день сегодня 13 октября 2021 года
Лунный день сегодня 13 октября 2021 года
Отбор газа из хранилищ в Европе почти превысил объемы закачки
Отбор газа из хранилищ в Европе почти превысил объемы закачки
Порча-крадник красоты и удачи: как распознать и как защититься
Порча-крадник красоты и удачи: как распознать и как защититься
Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Роман Абрамович и другие на закрытии кинофестиваля в Санкт-Петербурге
Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Роман Абрамович и другие на закрытии
Всероссийская олимпиада по литературе для 1–9-х классов проходит в формате онлайн
Всероссийская олимпиада по литературе для 1–9-х классов проходит в
Люди начали употреблять табак 12 тысяч лет назад
Люди начали употреблять табак 12 тысяч лет назад
Как оформить заявку на кредит онлайнnewstes
Как оформить заявку на кредит онлайнnewstes
Принцесса Евгения опубликовала новое фото со свадьбы в честь ее годовщины
Принцесса Евгения опубликовала новое фото со свадьбы в честь ее

Топ на сегодня

МВД и ФСБ смогут без суда блокировать счета и карты россиян
МВД и ФСБ смогут без суда блокировать счета и карты россиян
Вышел трейлер новой версии фильма "Один дома": кто заменит Маколея Калкина в культовой рождественской картине?
Вышел трейлер новой версии фильма "Один дома": кто заменит
В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах
В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах
СМИ раскрыли, как Ивлеева и Элджей разделили имущество. Телеведущая получила особняк, землю и иномарки
СМИ раскрыли, как Ивлеева и Элджей разделили имущество. Телеведущая
"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе и молодом избраннике
"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе

Еще по теме

Правительство одобрило разработку системы сообщений граждан о нарушениях ПДД
В Москве починили дорожные камеры после жалоб на несуществующие нарушения
СМИ: в Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи камер
Машины ДПС оборудуют умными камерами для выявления нарушителей в потоке