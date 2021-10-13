ГИБДД начнет отслеживать нарушителей в Москве с помощью мобильного приложения

Вадим Карасев

Специалисты разработают для ГИБДД новый софт, управляющий дорожными камерами, чтобы сотрудники ведомства смогли отслеживать нарушителей с помощью мобильного приложения "Перехват", пишет "Коммерсантъ".

Программа позволит фиксировать и останавливать автомобили, находящиеся в розыске, а также машины, снятые с учета и зарегистрированные на умерших россиян. По словам представителей Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сейчас автоматические комплексы, установленные на камере, распознают на дороге подозрительный транспорт и передают информацию в центр, откуда она поступает ДПС. Однако на это уходит слишком много времени, заметили в организации.

На разработку нового приложения планируется выделить около 180 млн рублей. Новый софт предназначен для инспекторов ГИБДД, МАДИ, АМПП и его хотят внедрить уже в 2022 году. Работы по его созданию должны быть проведены до конца 2021 года, а тестирование будут проводить "по мере технической готовности".

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