Избавляемся от проблем на работе: лучшие практики, техники и советы

Вадим Карасев

Далеко не всегда на рабочем месте все идет так, как мы того ожидаем. Порой проблемы и неурядицы приходят словно из ниоткуда. Специальные практики и техники помогут вам с легкостью переживать подобные периоды и выходить из них победителями.

Большое число проблем в бизнесе и делах появляются из-за происков недоброжелателей. Заговоры от врагов на работе помогут вам обойти стороной ненужные склоки и ссоры. Если проблема все же появилась, пользуйтесь описанными далее советами и практиками.

Самый главный совет: примите неудачу

Если произошло что-то не самое радостное, то самое первое, что стоит сделать, — принять проблему. Люди, которые прекрасно понимают, что далеко не всегда все происходит так, как им нужно, всегда на шаг впереди остальных. Чтобы справляться с трудностями проще, помните о том, что судьба — это результат выбора, а не набор предписанных Вселенной и звездами событий.

Сохраняйте спокойствие

Когда мы начинаем переживать, ругать себя, нервничать, наши чакры закрываются, энергия уходит в пустоту. Сил на решение проблем остается очень мало. В таком состоянии принять взвешенное и мудрое решение гораздо проще. Именно поэтому эксперты в области биоэнергетики и психологи не советуют браться за решение проблем в состоянии нервозности, стресса и негодования.

Победить беспокойство и успокоить нервы можно посредством нескольких способов:

Можно успокоиться, выровняв дыхание и пульс. Для этого нужно закрыть глаза и начать считать до двадцати. На «раз» — глубоко и медленно вдыхаем, на «два» — медленно выдыхаем. Счет очень полезен, потому что вы перестаете фокусироваться на плохих мыслях, а размеренное дыхание снижает пульс.

Медитации. Ранее мы рассказывали о том, какие из них помогают быстрее успокоиться. Вы можете пользоваться и универсальными медитациями. Все они отлично дополняют и сочетаются с дыхательными практиками.

Аффирмации на снятие стресса и тревожности. Аффирмации — это фразы, которые нужно говорить себе в трудных ситуациях, чтобы как можно быстрее успокоиться. Их использование сделает вас крепче ментально.

Не анализируйте прошлое

При появлении проблем в работе и в других делах не нужно фокусироваться на причинах, которые к ним привели. Эксперты советуют думать о решении проблемы. С причинами можно будет разобраться позже — когда все проблемы будут решены. Это также поможет вам сэкономить время и стать более продуктивными.

Не бойтесь неудач

Любые проблемы и трудности в работе могут быть вестниками перемен. Да, сначала эти перемены могут показаться неприятными, но вы не знаете, куда они вас приведут. Самое интересное, что решать это только вам. Эксперты в области биоэнергетики и психологи советуют учиться на ошибках, воспринимая каждую жизненную неурядицу как полезный урок, возможность изменить жизнь и стать сильнее.

Не смотрите на других людей

Когда у нас человека плохо, а у окружающих его людей все замечательно, это расстраивает еще больше. В тяжелые жизненные моменты завистливые люди могут впадать в депрессию, что делает их уязвимыми, слабыми и лишает огромного количества сил и уверенности. Ни в коем случае не сравнивайте себя с коллегами, друзьями и тем более с незнакомыми людьми. У каждого свой путь. У каждого свои трудности. Не бывает так, чтобы человек вообще не знал бед. Если зависть берет над вами верх, воспользуйтесь советами о том, как от нее избавиться.

Попросите о помощи

Если у вас большие трудности и проблемы в работе и бизнесе, это не значит, что вы должны со всем справляться одни. Если у вас есть коллеги или рабочие партнеры, которые способны прийти на помощь, попробуйте их об этом попросить. В этом нет ничего зазорного. Сегодня помогают вам — завтра помогаете вы. Не забывайте благодарить таких людей. С ними любые проблемы в работе будут не более чем недоразумением.