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Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Роман Абрамович и другие на закрытии кинофестиваля в Санкт-Петербурге

Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Роман Абрамович и другие на закрытии кинофестиваля в Санкт-Петербурге

Вчера в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закрытия Международного фестиваля дебютного кино, который начал свою работу 6 октября. Ее гостями стали Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Матильда Шнурова, Роман Абрамович, Аглая Тарасова, Александр Кузнецов, Кантемир Балагов и многие другие.

Жюри полного метра в этом году представляли кинокритик Барбара Вурм, режиссер и сценарист Адильхан Ержанов и искусствовед и кинокритик Зара Абдуллаева, а лучшие среди короткометражек выбирали старший редактор "КиноПоиска" Василий Корецкий, видеохудожник и режиссер Майя Швейцер и режиссер и художник Маша Годованная.

Победителем основной конкурсной программы стала картина Романа и Сильвана Цюрхеров "Девушка и паук" — они получили приз в размере 15 000 евро. Приз жюри и награду в 10 000 евро получил фильм "Пятна" режиссера Мерави Герима. В коротком метре лучшими стали сразу три картины: "В поисках Алины", Рокхайи Марьеме Бальде, "Двухсотлетие", Пабло Альвареса-Месы и "Чувства летающих" Данилы Липатова. Лучшим российским фильмом фестиваля национальное жюри признало картину Екатерины Селенкиной "Обходные пути".


Юлия Снигирь


Юлия Снигирь и Сергей Капков
Юлия Снигирь и Аглая Тарасова
Рената Литвинова


Владимир Надеин, Алексей Артамонов, Роман Абрамович и Александр Роднянский


Сергей Капков и Рената Литвинова
Матильда Шнурова
Алиса Хазанова
Аглая Тарасова
Резо Гигинеишвили
Риналь Мухаметов
Резо Гигинеишвили, Аглая Тарасова и Александр Кузнецов
Александр Роднянский
Мурад Османн
Александр Кузнецов
Евгения Милова
Кантемир Балагов
Евгения Милова, Алиса Хазанова и Юлия Снигирь
Алиса Хазанова, Александр Кузнецов, Сергей Яхонтов и Юлия Снигирь
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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