Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Роман Абрамович и другие на закрытии кинофестиваля в Санкт-Петербурге

Вадим Карасев

Вчера в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закрытия Международного фестиваля дебютного кино, который начал свою работу 6 октября. Ее гостями стали Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Матильда Шнурова, Роман Абрамович, Аглая Тарасова, Александр Кузнецов, Кантемир Балагов и многие другие.

Жюри полного метра в этом году представляли кинокритик Барбара Вурм, режиссер и сценарист Адильхан Ержанов и искусствовед и кинокритик Зара Абдуллаева, а лучшие среди короткометражек выбирали старший редактор "КиноПоиска" Василий Корецкий, видеохудожник и режиссер Майя Швейцер и режиссер и художник Маша Годованная.

Победителем основной конкурсной программы стала картина Романа и Сильвана Цюрхеров "Девушка и паук" — они получили приз в размере 15 000 евро. Приз жюри и награду в 10 000 евро получил фильм "Пятна" режиссера Мерави Герима. В коротком метре лучшими стали сразу три картины: "В поисках Алины", Рокхайи Марьеме Бальде, "Двухсотлетие", Пабло Альвареса-Месы и "Чувства летающих" Данилы Липатова. Лучшим российским фильмом фестиваля национальное жюри признало картину Екатерины Селенкиной "Обходные пути".





Юлия Снигирь





Юлия Снигирь и Сергей КапковЮлия Снигирь и Аглая ТарасоваРената Литвинова





Владимир Надеин, Алексей Артамонов, Роман Абрамович и Александр Роднянский





Сергей Капков и Рената ЛитвиноваМатильда ШнуроваАлиса ХазановаАглая ТарасоваРезо ГигинеишвилиРиналь МухаметовРезо Гигинеишвили, Аглая Тарасова и Александр КузнецовАлександр РоднянскийМурад ОсманнАлександр КузнецовЕвгения МиловаКантемир БалаговЕвгения Милова, Алиса Хазанова и Юлия СнигирьАлиса Хазанова, Александр Кузнецов, Сергей Яхонтов и Юлия СнигирьМариана Панкина