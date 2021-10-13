Кайли Дженнер раскритиковали из-за фотосессии с бутафорской кровью: "Какой-то сатанизм"

Вадим Карасев

В преддверии Хэллоуина 24-летняя Кайли Дженнер представила новую мейкап-коллекцию своего бренда Kylie Cosmetics, вдохновленную культовым фильмом ужасов 1984 года "Кошмар на улице Вязов". Несколько часов назад звезда реалити-шоу анонсировала в своем инстаграме скорый выход коллекции фотографиями, на которых предстала полностью обнаженной и облитой бутафорской кровью.





Кайли Дженнер

Поклонники креатив Дженнер не оценили и в пух и прах раскритиковали ее в комментариях. Многие отметили, что снимки выглядят откровенно пугающими, а другие напомнили Кайли, что ей совершенно не обязательно каждый раз раздеваться, чтобы анонсировать свой новый продукт. Были и те, кто в целом отверг идею новой мейкап-линейки: по их мнению, странно использовать в качестве вдохновения фильм о злодее Фредди Крюгере, который убивал невинных подростков, среди которых было немало девочек.





Мне совершенно не нравится эта идея! Выглядит как какой-то сатанизм. Кайли, нет, просто нет!

Девочка, ты такая талантливая и так себя не ценишь! Ты позволяешь другим разрушать твой талант... Это очень пугающие снимки! Ты можешь сделать намного лучше.

Вы должны были сделать коллаборацию с Иисусом — вот этим можно было бы гордиться!

Почему вам всегда надо показывать свое тело, когда вы что-то рекламируете?

— выразили свое недоумение подписчики.

Сама Кайли критикам пока ничего не ответила. Звезда, которая сейчас ждет второго ребенка, основательно поработала над промокампанией новой коллекции и накануне закатила масштабную вечеринку в честь грядущего запуска. Праздник в духе "Кошмара на улице Вязов" Дженнер устроила в собственном доме. Все было залито бутафорской кровью, а гостям предлагали попробовать фирменные коктейли под названиями "Раз, два, Фредди, заберет тебя" или "Какое сладкое, свежее мясо".





Трэвис Скотт









На вечеринке присутствовала вся семья Кайли, в том числе ее возлюбленный Трэвис Скотт, их дочь Сторми, сестры Кайли Ким и Хлое Кардашьян, а также их мама Крис Дженнер.





Яна Марковская