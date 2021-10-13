Как не бояться выступать: лучшие практики и советы для того, чтобы побороть страх сцены

Вадим Карасев

Выступление перед большим количеством людей — это всегда большой стресс. Только самые опытные ораторы способны вовсе не переживать по этому поводу. Всем остальным стоит обратиться за помощью к советам и практикам, описанным далее.

Лучше всего чувствуют себя на сцене люди с сильной, непробиваемой аурой и энергетикой. Чтобы у вас была такая же, старайтесь вырабатывать полезные повседневные привычки, которые укрепят ваше биополе и сберегут нервы.

Методика воображаемой сцены

Это самый важный и один из самых действенных способов побороть страх сцены. Эта методика похожа на медитативную практику, но не является ею в полной мере. Чтобы побороть страх перед выступлениями, вам нужно как можно чаще делать следующее:

Расслабьтесь, примите удобное положение и выбросьте из головы все лишние мысли, переживания. Необходимо это сделать, чтобы полностью сосредоточиться на воображении. Итак, если вы расслаблены, представьте себе большую сцену, на которой вы абсолютно одни. Теперь постепенно «заполняйте» зал людьми. Взгляд и внимание каждого из этих людей прикованы к вам. Проникнитесь этой обстановкой. Увеличивайте количество людей и не бойтесь испытывать страх и другие эмоции. Повторяйте это как можно чаще и старайтесь представлять себе, как вы рассказываете людям что-то постыдное о себе. Пусть это будут секреты, тайны и страхи.

Все это нужно для того, чтобы вы смогли привыкнуть к давлению. Ученые отмечают, что мозг человека не ощущает разницы между явью и выдумкой, когда вы погружаетесь в свои иллюзии, думаете о чем-то. Так действительно можно многому научиться, причем не только бороться со страхом сцены.

Старайтесь лучше готовиться

Это полезный совет для всех, кого ждет публичное выступление. Чем лучше вы подготовлены, тем меньше у вас страхов и мыслей «а что, если?». Никаких сомнений не будет, если вы обретете стопроцентную уверенность. Это относится к защите диплома, к выступлению перед инвесторами, к собеседованиям, презентациям и так далее.

Пользуйтесь аффирмациями

Они не обладают моментальным действием, поэтому пользоваться ими нужно абсолютно всегда. Как можно чаще говорите себе:

«я уверенный в себе человек»;«публика меня любит»;«я нравлюсь людям»;«выступления даются мне легко».

Этот список можно продолжать бесконечно. Вы можете пользоваться этими фразами либо придумать какие-то свои. Говорите себе то, что сделает вас увереннее. Это работает в долгосрочной перспективе и помогает бороться с негативными программами, страхами.

Не отрицайте страх

Удивительно, но самыми смелыми и успешными ораторами являются всегда те, кто прекрасно понимает, что им страшно. Эти люди не пытаются отвергнуть это ощущение. Они просто борются с его последствиями — стрессом, нервозностью.

Перед важным выступлением обязательно попробуйте воспользоваться дыхательными практиками. Перед выступлением нужен не «разгон», а, наоборот, стабильность и спокойствие нервной системы. Именно поэтому важно максимально сильно замедлить дыхание. Начните дышать глубоко и медленно, при этом считая до 10, 20 и так далее. Кто-то успокаивается за десять медленных вдохов и выдохов, а кому-то нужно 40-50. Выходите на сцену, выровняв пульс. Следите за дыханием и во время выступления.