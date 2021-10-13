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Как оформить заявку на кредит онлайнnewstes

Сегодня многие переходят на новый формат работы, предлагая оформить заявку на кредит онлайн. Это означает, что анкета заполняется на сайте, не выходя из дома. Надо только указать все требуемые данные и получить предварительное решение.

Как быстро подать заявку в банке «Пойдём!»

Чтобы получить кредит, предварительно нужно одобрение от банка на его выдачу. Для этого большинство финансовых учреждений требует обращения в отделение. В некоторых случаях придется долго ждать, зачастую нескольких дней. Но что делать, если времени мало, а деньги нужны срочно? Банк «Пойдём!» предлагает удобную форму подачи заявки онлайн. Для этого потребуются такие простые шаги:

  • на сайте банка надо выбрать подходящую программу кредитования;

  • далее следует заполнить заявку онлайн, указав необходимую информацию;

  • и дождаться предварительного решения

Требования к потенциальному заемщику

Потребительские кредиты в АО КБ «Пойдём!» выдаются на достаточно лояльных условиях. Потенциальные заемщики должны соответствовать следующим критериям:

  • возраст 22-75 лет (банк предлагает специальные условия для пенсионеров);

  • наличие гражданства РФ;

  • наличие постоянной или временной регистрации в регионе, где находится выбранное отделение банка;

  • минимальный пакет документов (личный паспорт и любой второй документ на выбор);

  • общий рабочий стаж от одного года и от трех месяцев на последнем месте работы;

  • наличие дохода, размер которого на 50% больше, чем ежемесячный платеж по кредиту.

Поручители или залог не требуются, но наличие недвижимости или авто увеличивает шанс на одобрение и получение большой суммы. Снижают такую возможность плохая кредитная история или наличие большого количества непогашенных кредитных обязательств. Но в любом случае, в банке «Пойдём!» процент одобрения и выдачи кредита выше, чем в других финансовых учреждения из-за лояльного подхода и высокой клиентоориентированности.

При оформлении вам необходимо будет иметь с собой документы: удостоверяющие личность и подтверждающие доход. Заявка оформляется в отделении банка, другие документы не обязательны, хотя их наличие и станет основанием для увеличения кредитного лимита.

Дополнительная информация об оформлении заявки онлайн в банке АО КБ «Пойдём!» доступна на сайте. Также можно проконсультироваться с сотрудниками финансового учреждения по телефону 8(800)200-12-30.


# Бизнес

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