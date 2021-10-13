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«Кванториум-33» организует занятия для будущих участников космических чемпионатов

«Кванториум-33» организует занятия для будущих участников космических чемпионатов

Детский технопарк «Кванториум-33» вовлекает сельские школы в мероприятия космического чемпионата «Воздушно-инженерная школа», сообщает пресс-служба Департамента образования Владимирской области.

В рамках мероприятий чемпионата были организованы обучающие курсы для наставников будущих участников соревнований – для учителей Бавленской средней школы Кольчугинского района, работающих в центре «Точка роста», открытом на базе этой школы. 

Участники чемпионата «Воздушно-инженерная школа» продемонстрировали полет летательных аппаратов, и уже в следующем году педагоги планируют собрать команду из учеников 7–9-х классов и присоединиться к этому проекту.

В этом году на соревнования приехали порядка 200 участников из разных регионов России – это школьники 7–11 классов и студенты колледжей и вузов.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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