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Лауреаты конкурса «Учитель года России» примут участие в форуме «Сквозные образовательные траектории»

Лауреаты конкурса «Учитель года России» примут участие в форуме «Сквозные образовательные траектории»

С 15 по 17 октября в Ялте при поддержке Минпросвещения России пройдёт Всероссийский форум «Сквозные образовательные траектории». В нём примут участие более 10 тысяч человек из 80 регионов страны.

Педагоги-предметники, классные руководители, лауреаты конкурсов «Учитель года России» и «Директор года России» будут задействованы в мероприятиях форума. Предусмотрено более 70 активностей: мастер-классы, на которых будут представлены лучшие педагогические практики, панельные дискуссии, круглые столы, а также конкурсная и культурная программы.

В рамках образовательной программы педагоги смогут не только поделиться своим профессиональным опытом, но и развить коммуникативные и творческие способности: усовершенствовать навыки самопрезентации и тайм-менеджмента, а также освоить творческие подходы к проведению занятий для повышения мотивации школьников.

Своими мнениями по вопросам воспитания и культурного развития школьников, цифровизации, здорового школьного питания, а также повышения квалификации педагогов смогут обменяться педагоги, директора школ, родители, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

К работе форума можно подключиться дистанционно, для этого необходима предварительная регистрация на официальном сайте мероприятия.

# Общество
По материалам: edu.ru

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