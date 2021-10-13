Люди начали употреблять табак 12 тысяч лет назад

Вадим Карасев

На территории пустыни Большого Соленого озера в штате Юта археологи обнаружили четыре обугленных семени табака возрастом 12 300 лет в древнем очаге, который использовался охотниками-собирателями в конце эпохи плейстоцена. Находка означает, что употребление табака людьми началось на 9000 лет раньше, чем считалось ранее, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior.

До этого открытия самым ранним известным доказательством употребления табака людьми были керамические трубки из Алабамы возрастом 3000 лет, которые содержали следы никотина. «Теперь мы знаем, что коренные народы Северной и Южной Америки употребляли табак в течение долгого времени с тех пор, как они прибыли [в Америку]», — говорит автор исследования Дарон Дюк (Daron Duke), археолог из Far Western Anthropological Research Group.

Самые ранние свидетельства одомашнивания табака в Южной Америке относятся ко времени 8000 лет назад. Однако до сих пор продолжаются споры о том, как табак попал в Северную Америку. Некоторые исследователи утверждают, что табак, возможно, уже существовал в Северной Америке до заселения людьми, другие считают, что он был завезен туда из Южной и Центральной Америки в ходе миграций.

В древнем очаге на археологическом участке Уишбоун, где обнаружили семена, также нашли 2000 фрагментов костей, несколько каменных изделий, таких как наконечники копий, используемых для охоты на крупных животных, и обугленной ивовой древесины, которая, скорее всего, использовалась в качестве дров. Исследователи использовали древесину, чтобы определить, что возраст семян составляет примерно 12 300 лет.

Большинство найденных костных фрагментов принадлежали уткам. До того как этот регион стал пустынной местностью, здесь было болото, где обитало множество водоплавающих птиц. Хотя семена не указывают на то, как именно древние люди использовали табак, исследователи подозревают, что листья, стебли и другие растения табака могли быть скручены вместе и пережеваны, а семена были выброшены или выплюнуты. Предки индейцев пуэбло на территории современной Аризоны жевали табак 1000–2000 лет назад.

Находка указывает, что табак имеет глубокие культурные корни, уходящие в тысячелетнюю историю. Дарон Дюк и его команда планируют поискать больше археологических памятников, таких как очаг Уишбоун, чтобы определить сроки употребления табака и пролить свет на культурные факторы, стоящие за его выращиванием.