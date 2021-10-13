Лунный день сегодня 13 октября 2021 года

Вадим Карасев

Середина недели вновь порадует гармоничной энергетикой Луны. Астрологи расскажут о том, какие дела принесут удачу, а от чего стоит оказаться, чтобы не навлечь на себя лишних неприятностей.

Среда будет одним из самых удачных по энергетике дней. В этот день эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют посвятить время тем делам, которые доставляют удовольствие, не забывать об осторожности и не бояться перемен, которые готовы ворваться в жизнь.

Фаза Луны: 7 лунный день ночное светило будет в фазе роста. Луна в Козероге — время для плодотворной активности, когда любые запланированные дела получат дополнительный импульс для развития. В эти сутки нельзя упускать заманчивые предложения, способные вывести на новый уровень жизни.

Магнитные бури 13 октября: магнитосфера Земли будет подвержена влиянию солнечных ветров, и метеочувствительным людям важно заботиться о своем самочувствии, чтобы недомогание не помешало планам.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

позитивный настрой;профилактика недомоганий;планирование;смелость;получение новых знаний;деловая активность.импульсивность;переутомление;споры;сомнения.

Луна в Козероге наделяет пространство позитивной энергетикой, и этот день удачен для ведения домашнего хозяйства. Астрологи напоминают, что геомагнитное возмущение сможет повлиять на здоровье, поэтому тяжелую работу стоит перенести. В среду можно заняться легкой уборкой, постирать вещи, заправить кровать новым постельным бельем, а также привнести уют, украсив свой дом милыми вещицами.

Что надеть в эту среду

13 октября успех ждет людей, способных подставиться под обстоятельства, работать в команде и умеющих находить компромиссные решения. В этом помогут и определенные оттенки: зеленый поможет находить общий язык с несговорчивыми людьми, а синий — без труда запоминать новую информацию, не торопиться и вдумчиво работать над крупными проектами. Украшения этого дня — изделия из серебра, а талисманами выступят камни стихии Земли — агат, нефрит, халцедон и жадеит.

Любовь и общение 13 октября

Среда — прекрасный день для романтических отношений. В эти сутки семейные пары смогут посвятить время друг другу, сходить на романтическое свидание или уединиться дома за просмотром любимого фильма. Тем, кто находится в поиске любви, астрологи рекомендуют больше общаться и не отказываться от новых знакомств. Привлечь светлое и взаимное чувство помогут белые заговоры.

Настроение и здоровье в 7 лунный день

Испортить настроение и повлиять на самочувствие в этот день может геомагнитное возмущение, а значит, нужно внимательно следить за состоянием здоровья, не перетруждаться и давать себе время на отдых. Поправить здоровье помогут и советы народной медицины, а также легкая физическая активность. Поддержать бодрость духа получится благодаря позитивным аффирмациям, которые настроят на успех.

Финансы и работа по лунному календарю

В среду привлечь успех в деловой среде не составит труда, если серьезно отнестись к своим обязанностям, работать не только в одиночестве, но и в коллективе, и не бояться брать на себя ответственность. Финансовая активность в эти сутки принесет прибыль, если доверять интуиции и проверять бумаги перед подписанием. В среду можно смело восстанавливаться в обучении, расширять кругозор, проходя всевозможные курсы по повышению квалификации.