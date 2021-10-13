Мила Кунис и Эштон Катчер на шопинге с детьми в Лос-Анджелесе: новые фото

Вадим Карасев

38-летняя Мила Кунис и 43-летний Эштон Катчер впервые за долгое время попали в объективы папарацци вместе с детьми — шестилетней дочерью Уайетт и четырехлетним сыном Димитрием. Всей семьей они отправились на шопинг в один из торговых центров Лос-Анджелеса под открытым небом.

Во время этой прогулки они оценили представленный в магазине новый электромобиль Lucid Air, который, по прогнозам экспертов, станет прямым конкурентом Tesla. После этого Мила и Эштон вместе с детьми заглянули в несколько люксовых бутиков за покупками. Все это время малыши сопровождали звездных родителей на шопинге и старались не мешать им выбирать новинки для осеннего гардероба.





Эштон Катчер и Мила Кунис с сыном Димитрием и дочерью Уайетт

Напомним, что недавно методы воспитания детей Милы Кунис и Эштона Катчера активно обсуждались в сети. Поводом стало шуточное признание пары, что они не купают детей до того момента, "пока не увидят на них следы грязи". После этих слов супругов подвергли жесткой критике, хотя они отнеслись к такой реакции с юмором и даже сняли забавный ролик на эту тему.

Недавно же на шоу Эллен Дедженерес Миле вновь пришлось объяснять их с мужем методы воспитания детей. В этой беседе Кунис заявила, что не считает необходимым полностью купать детей каждый день, а также призналась, что сама часто ограничивается быстрым приемом душа.

Как-то разговор зашел о привычке принимать ванну, а потом мы стали говорить, как все мы не очень часто купаем наших детей или моемся сами. К примеру, я принимаю душ каждый день, но не каждый день мою голову. Я не вижу в этом необходимости,

— объяснила свою позицию Мила.





Эштон Катчер и Мила КунисЯна Марковская