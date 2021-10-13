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МЭР подготовило программу эксперимента по исследованию эффективности лекарств

МЭР подготовило программу эксперимента по исследованию эффективности лекарств

22:03  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство экономического развития разработало программу экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций для проведения исследований в области применения лекарственных препаратов. Проект постановления правительства опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится об обработке больших медицинских данных в обезличенном виде для определения эффективности лекарственной терапии для пациентов, о влиянии сопутствующих заболеваний на процесс их лечения и возникновение побочных эффектов. 

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«Установление ЭПР направлено на разработку, апробацию и внедрение цифровой инновации — платформенных решений для сбора, валидации, подготовки ‎и анализа данных из государственных, муниципальных и иных информационных систем, в том числе информационных систем в сфере здравоохранения, с помощью технологий искусственного интеллекта и (или) работы с большими данными ‎для проведения исследований рутинной клинической практики», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как ранее заявили в ведомстве, проводимые в рамках эксперимента исследования позволят расширить знания о лекарственных препаратах, в том числе вакцинах, об их эффективности и безопасности. 

Закон об экспериментальных правовых режимах в сфере инноваций вступил в силу с начала 2021 года. Документ позволяет установить на определенной территории специальный правовой режим. Так, компания-участник может преодолеть нормативные барьеры для использования высокотехнологичных разработок на рынке.

Эксперимент будет проходить три года на всей территории России. По его итогам может быть принято решение о постоянном режиме использования технологии в стране, изменении в этой связи необходимых законов и нормативно-правовых актов.

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Ранее в среду стало известно о разработке МЭР программы экспериментального правового режима для телемедицины, позволяющего врачам ставить диагнозы без обязательной сейчас очной консультации. 



#лекарства


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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