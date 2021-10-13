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"﻿﻿Мохнатость утянула? Аж топорщится": Клава Кока удивила поклонников фото в трусах

"﻿﻿Мохнатость утянула? Аж топорщится": Клава Кока удивила поклонников фото в трусах

25-летняя Клава Кока удивила поклонников своим купальником, который многие посчитали не самым удачным из-за выделяющейся паховой области, сообщает Teleprogramma.pro.

Фанаты Клавы Коки обсуждают ее фото в купальнике серого цвета, сделанное на фоне летнего пейзажа.

Поклонники обратили особое внимание на "пирожок" звезды под ее трусами, которые некоторые даже сравнили с мужскими плавками.

"Мохнатость утянула? Аж топорщится", "Мужские труселя??", "Трусы вообще угар! Где вы их взяли?? Не на ваш пирожок, уж точно", "Какая-то смешная тряпица меж бедер! Странно выглядит паховая зона", "Ракушка под стрингами выделяется! Что там у вас такое?", "Не самый удачный купальник", "Милашка, но купальник вам не идет", — пишут пользователи Сети.

Клава Кока недавно приняла участие в эротической фотосессии для журнала Playboy. Популярная певица выложила на своей странице в инстаграме пикантные кадры с откровенной съемки.

Клава Кока пожаловалась, что инстаграм 2 раза подряд удалил ее пост с эротическими фотографиями, на которых она позирует совершенно голой.

В результате популярной певице пришлось опубликовать заметно урезанные фото в черно-белых тонах. "Инстаграм, ну не блокируй хотя бы в чб, я правда не развращаю детей, и это вообще не я, а какая-то каменная скульптура!!!" — написала звезда.

О том, что она снялась для обложки журнала Playboy, Клава Кока сообщила ранее в шоу "Вечерний Ургант".

"Я еще нигде не рассказывала — скоро выходит обложка со мной. Это будет очень эстетично, не пошло. Я решила, что на свое 25-летие я это сделаю, и это для меня что-то новое!" — заявила Клава Кока.


Как писал NEWSTES, ранее Клава Кока показала, какой была в школьные годы.

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По материалам: uposters.ru

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