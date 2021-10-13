На Украине призвали готовиться к зимнему "реваншу Путина"
Бывший заместитель главы МИД Украины Константин Елисеев заявил, что Евросоюз не может предложить решение вопроса энергобезопасности Украины и властям стоит готовиться к непростому зимнему периоду. Это стало ясно по итогам прошедшего в Киеве саммита Украина — ЕС, утверждает дипломат.
"Они недооценивают возможную циничную роль и действия Российской Федерации. Что касается реверса, то тут тоже, мне кажется, не совсем точная информация, поскольку я понимаю, сейчас к интерконнектору в Словакии будет врезка одной из соседних стран", — сказал Елисеев в эфире радио "Новое время".
По его словам, лидеры ЕС советуют Украине усиливать энергозависимость и не надеяться на гарантии со стороны Запада. Даже через реверс государство может получить на 50% меньше газа, чем в прошлом году.
Ранее Ruposters писал, что МИД Украины обвинил Россию в создании хаоса на европейском газовом рынке.