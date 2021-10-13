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На Украине призвали готовиться к зимнему "реваншу Путина"

На Украине призвали готовиться к зимнему "реваншу Путина"

Бывший заместитель главы МИД Украины Константин Елисеев заявил, что Евросоюз не может предложить решение вопроса энергобезопасности Украины и властям стоит готовиться к непростому зимнему периоду. Это стало ясно по итогам прошедшего в Киеве саммита Украина — ЕС, утверждает дипломат.

"Они недооценивают возможную циничную роль и действия Российской Федерации. Что касается реверса, то тут тоже, мне кажется, не совсем точная информация, поскольку я понимаю, сейчас к интерконнектору в Словакии будет врезка одной из соседних стран", — сказал Елисеев в эфире радио "Новое время".

По его словам, лидеры ЕС советуют Украине усиливать энергозависимость и не надеяться на гарантии со стороны Запада. Даже через реверс государство может получить на 50% меньше газа, чем в прошлом году.

Потому нам нужно готовиться к возможному зимнему реваншу президента России Владимира Путина. Кстати, в тексте заявления и на саммите я не услышал от лидеров ЕС осуждения "Северного потока — 2", и у меня создалось впечатление, что, по сути, саммит дал зеленый свет запуску "Северного потока — 2". И на сегодня этот вопрос больше не стоит, "Северный поток — 2" будет запущен.

Ранее Ruposters писал, что МИД Украины обвинил Россию в создании хаоса на европейском газовом рынке.

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По материалам: uposters.ru

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