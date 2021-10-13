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Новый Супермен станет бисексуалом

Новый Супермен станет бисексуалом

Теперь официально: Джон Кент, сына Кларка Кента и Лоис Лэйн, будет бисексуалом в новом комиксе DC, о чем стало известно вчера — в Национальный день каминг-аута. Во вселенной DC он сначала предстал в образе супергероя Супербоя, а затем принял мантию своего отца и стал Суперменом.

Выход комикса состоится 9 ноября. По его сюжету у Джона Кента будут романтические отношения с репортером Джеем Накамурой.


Как пишет издание Variety, решение изобразить супергероя бисексуалом является громким примером того, как издатели комиксов широко распространяют на своих страницах представление о ЛГБТК-сообществе. В августе DC опубликовал новый комикс, в котором Робин, напарник Бэтмена, тоже был изображен бисексуалом. Другими представителями ЛГБТК-сообщества также являются такие известные персонажи комиксов, как Бэтвумен, Харли Квинн, Зеленый Фонарь, Человек-лед, Мисс Америка и Полярная Звезда.

Автор комикса Том Тейлор отметил, что теперь гораздо больше людей смогут увидеть себя в знаменитом супергерое.

Я всегда говорил, что всем нужны герои и каждый заслуживает того, чтобы видеть себя в своих героях. Я очень благодарен DC и Warner Bros. за то, что они разделяют эту идею. Супермен всегда символизировал стремление к надежде, истине и справедливости. Сегодня этот символ представляет нечто большее. Теперь все больше людей смогут увидеть себя в самом могущественном супергерое комиксов,

— отметил он.


Тем не менее фанаты комиксов от этой новости в восторг не пришли. Они буквально атаковали официальный аккаунт DC Comics в Instagram, где возмущаются ориентацией Супермена.

Супермен не гей! Не меняйте классику! Создайте что-то новое, будьте оригинальны! Не губите нашего любимого персонажа DC!Вы потеряете многих фанатов.Перестаньте делать все комиксы с бисексуалами или геями. Вы просто пытаетесь навязать это невинным детям. Я позабочусь о том, чтобы мои дети не смотрели комиксы DC,

— пишут пользователи сети.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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