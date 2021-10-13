Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 октября 2021 года

Вадим Карасев

Наступает третий день недели — среда. Настало время узнать, каким будет этот день и что нас ожидает в разных сферах жизни. Нумерологи дали важные советы, к которым вам точно стоит прислушаться.

В эту среду нам нужно научиться фокусировать внимание на правильных вещах. Шесть простых методик и советов помогут вам не отвлекаться от решения поставленных задач.

Число-покровитель 13 октября 2021 года

Чтобы понять, каким будет этот день, необходимо провести расчет числа-покровителя. Для этого необходимо сложить все цифры, составляющие дату, и прибавить к ним порядковый номер дня недели: 1+3+1+0+2+0+2+1+3=13. 1+3=4.

Четверка будет главным числом 13 октября. Под ее управлением энергетические вибрации немного успокаиваются, появляется ощущение затишья. Причина в том, что это число заключается в себе силу сразу всех четырех стихий: Воды, Земли, Воздуха и Огня. В некоторых случаях подобное состояние души может быть обманчивым. Не расслабляйтесь сегодня, чтобы не попасть впросак. Энергия Четверки принесет нас улучшения в некоторых жизненных аспектах, поэтому главным символом этого дня станет луч света. Не фокусируйтесь на прошлом.





События 13 октября из прошлого

В 54 году нашей эры 13 октября жена римского императоров Клавдия отравила его грибами. Люди будут казаться внешне спокойными и доброжелательными, но внутри у них могут бороться ангел с демоном. Четверка снизит вероятность предательств, но лучше все равно быть начеку.

13 октября 1582 года в Италии стал днем перехода на григорианский календарь. Четверка не против новых правил, но только если они не противоречат здравому смыслу.

13 октября 1675 года — день получения патента на карманные часы. Ученый по фамилии Гюйгенс стал первым, кто смог уместить сложный механизм в маленьком корпусе. Вы сможете получить признание окружающих за свои достижения.

13 октября 1884 года Гринвич утвержден в роли места прохождения нулевого меридиана. Это важный день для определения будущих ролей, расстановки приоритетов на будущее и настоящее.

13 октября 1923 года произошло перенесение столицы Турции из Стамбула в Анкару. Сегодня важно не то, кем вы являетесь, а то, как вас воспринимают окружающие люди.

Советы нумерологов на эту среду

Не бойтесь трудностей. Четверка поможет преодолеть их. Главное — не ставить крест на своих мечтах.

Опасайтесь необдуманных поступков. Каждый ваш шаг должен быть осторожным и взвешенным.

Запаситесь терпением. Оно вам сегодня понадобится. Если что-то не будет получаться, просто отдохните. Это благоприятный день для отдыха.

Старайтесь не перекладывать ответственность на других людей, если не хотите, чтобы уважение окружающих к вам внезапно исчезло.

Не исключено, что многих из нас одолеет внутреннее беспокойство. Четверка может порождать сомнения в очевидных вещах.

Нумерологи рекомендуют нам в эту среду быть учтивыми с окружающими. Доброта и воспитанность — лучшие качества для тех, кто хочет прожить этот день на позитивной ноте.

Это не самый лучший день для финансовых трат. Старайтесь быть осторожнее в обращении с деньгами.

Не бойтесь выбрасывать старые вещи. Это благоприятный день для уборки и очищения дома от мусора.

Талисманы удачи на 13 октября

Яшма. Этот минерал четырех стихий наилучшим образом сочетается с энергетикой Четверки. Он поможет не забывать про основные цели, а также сделает окружающее пространство более гармоничным.

Платиновые украшения. Украшения из этого металла будут выполнять роль полезного талисмана, дарящего радость и свободу, доброту и спокойствие. Платину также полезно надевать тем, кто занимается творчеством.