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Обереги из ключей: закрываем себя от неприятностей и проблем

Обереги из ключей: закрываем себя от неприятностей и проблем

Создать сильный оберег от проблем и неурядиц в жизни можно из обычных предметов. Закрыться от зла помогут обыкновенные ключи, которые заговаривают особыми словами и носят с собой, чтобы открыть двери в счастливую жизнь.


Заговорить можно абсолютно любую вещь, однако наши предки старались выбирать значимые предметы, которые имели сакральный смысл. С помощью ключа можно открыть любую дверь, а также запереть ее и обезопасить себя от невзгод и проблем. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться мудростью прежних поколений и создать себе сильный оберег, который станет символом счастливой жизни.

Оберег из ключа от невзгод

Для этих целей подойдет любой ключик: не имеет значения, новый он или старый. Во время роста Луны его кладут на подоконник и произносят:

«Ключом дверь закрываю, от невзгод прячусь, удачу привлекаю, проблем больше не знаю».

После этого ключ вешают на шнурок и надевают на шею, затем идут к входной двери и делают вид, что запирают ее на три оборота. Оберег носят с собой в сумке, чтобы ни одна проблема не пришла в жизнь.


Ключ от всех неприятностей

Для создания этого оберега выбирают новый ключ с замком той формы, которая придется по душе. В дневное время у водоема ключом запирают замок и произносят:

«От неприятностей запрусь, дверь бедам не открою. Вода мои неприятности смоет».

После замочек кидают в водоем и уходят, не оборачиваясь, сжимая ключ в руке. Дома его вешают на красивый шнурок, чтобы ключ уберег от любых неурядиц в жизни.

Оберег из ключа от всех проблем

Заговорить лучше всего ключ от входной двери. Закрывая дверь после прихода домой, трижды приговаривают:


«Дверь закрывается, проблемы за порогом остаются».

Для этих целей лучше всего использовать запасной ключик. После заговора его вешают в укромном месте у входной двери, чтобы никакие неприятности не могли попасть в жилище и отравить жизнь.

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По материалам: dailyhoro.ru

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