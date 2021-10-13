«Океан» открывает набор в Школу подготовки вожатых

Открыт новый набор в Школу подготовки вожатых Всероссийского детского центра «Океан». Заявки принимаются от представителей всех регионов России – от молодых людей, имеющих высшее профессиональное и среднее профессиональное педагогическое образование, основное общее и среднее общее образование, а также студентов 3-х и 4-х курсов вузов и колледжей.

Прием документов осуществляется до 25 января 2022 года.

По результатам заочного конкурса лучших кандидатов приглашают в Школу подготовки вожатых.

На следующих этапах претенденты проходят психодиагностическое тестирование и психолого-педагогическое собеседование, по их итогам происходит зачисление в Школу.

Здесь будущие вожатые узнают методики и технологии общения с детьми, специфику работы с временным детским коллективом.

Начало обучения – 1 февраля 2022 года.

Заполненная анкета с фотографией принимается по электронной почте [email protected].

Всероссийский детский центр «Океан» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по профессиональному обучению. Теперь выпускники Школы подготовки вожатых будут проходить итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена, затем они получат свидетельство установленного образца о прохождении профессионального обучения по профессии «вожатый».