Отбор газа из хранилищ в Европе почти превысил объемы закачки

Вадим Карасев

Объемы закачки газа в подземные хранилища Европы с началом рабочей недели снизились до минимальных значений с мая и почти упали ниже объемов отбора топлива, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативные данные Gas Infrastructure Europe.

11 октября закачка превысила отбор всего на 20%, а общий уровень запасов газа Евросоюза прибавил лишь 0,02 процентных пункта. Это минимальный прирост за этот сезон с 6 мая — в тот день показатель уходил в небольшой минус. При этом агентство отмечает, что в октябре в среднем темпы наполнения хранилищ были на 25% выше средних многолетних.

По итогам газовых суток 11 октября заполненность европейских ПХГ оценивалась в 78,09%, что на 12,76 п.п. ниже среднего значения за последние 5 лет. В середине июля разрыв составлял 16,568 п.п., день за днем он продолжает сокращаться.

Обычно переход от нетто-закачки к нетто-отбору происходит 20 октября, но в этом сезоне ожидается, что наполнение продлится дольше из-за необходимости наращивания запасов. С начала октября расходуют свои запасы Венгрия, Польша, Нидерланды, Словакия. Отмечается также, что приток СПГ на европейские терминалы находится примерно на уровне прошлого года.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европе может понадобиться больше российского газа, чем значится в контрактах.