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Песков: все данные на порталах госуслуг доступны силовикам по закону

Песков: все данные на порталах госуслуг доступны силовикам по закону

14:02  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



Правоохранительные органы по закону уже имеют доступ к данным россиян на порталах госуслуг, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом 13 октября сообщает ТАСС.

Все паспортные данные, включая фотографии, доступны для силовых структур, добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, должна ли информация с сайтов госуслуг быть прозрачной для силовиков.

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«Все данные, которые содержатся на госуслугах, они и так все прозрачны, они доступны по закону для силовых структур. На самом-то деле ничего такого в этом нет», — сказал Песков.

Ранее в среду газета «Коммерсантъ» сообщила, что столичный кабмин планирует доработать портал mos.ru так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую используют полицейские. 

Между тем мэрия Москвы опровергла сообщения о передаче полиции фото пользователей сайта mos.ru. Отмечается, что в в рамках развития портала предусмотрена возможность загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг (например, для получения охотничьего билета), но в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена.  


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В департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы пояснили ТАСС, что системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является государственная информационная система «Единый центр хранения и обработки данных» (ГИС ЕЦХД).

«ГИС ЕЦХД, в свою очередь, аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации», — добавили в пресс-службе ДИТ.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают кодекс этики искусственного интеллекта. В его основу положили четыре основных принципа — действовать ответственно и добросовестно, соблюдать интересы общества и граждан, проявлять профессионализм и компетентность, содействовать доверию общества к искусственному интеллекту в интересах устойчивого развития.



#Москва #госуслуги

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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