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Певица Деми Ловато потребовала от людей быть толерантными к инопланетянам

Певица Деми Ловато потребовала от людей быть толерантными к инопланетянам

Певица Деми Ловато потребовала от людей быть терпимыми к инопланетянам. Она рассказала, что интересуется внеземной жизнью и возмутилась термином "пришельцы", который используется по отношению к жителям других планет, посчитав его унизительным.

"Я думаю, мы должны перестать называть их пришельцами, потому что этот термин унижает все, к чему применяется. Поэтому я люблю называть их инопланетянами!" - сказала звезда в опубликованном порталом Pedestrian.tv интервью.

По её словам, всю жизнь она верила в реальность неопознанных летающих объектов (НЛО) и потому решила принять участие в документальном сериале Unidentified with Demi Lovato ("Неопознанное с Деми Ловато"), в котором отправилась на поиски внеземного разума.

Я уверена, что вы можете наладить контакт так же легко, как это сделала я, если вы будете медитировать, расширять сознание и идти к просветлению. Я верю, что это самый быстрый способ увидеть или встретить что-либо.

Ранее другая певица Катя Лель рассказывала о своих контактах с представителями инопланетной цивилизации, которые с ней происходят постоянно вот уже 28 лет.

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По материалам: uposters.ru

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