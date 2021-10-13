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Пономарев продолжит представлять Камчатку в Совете Федерации

Пономарев продолжит представлять Камчатку в Совете Федерации

08:19  Автор: Виктория Карташева


Источник: РИА Новости



По результатам тайного голосования сенатор от Камчатки Валерий Пономарев продолжит работу в Совете Федерации. Соответствующее решение приняли на первом заседании законодательного собрания нового, четвёртого созыва, пишет РИА «Новости».

Валерий Пономарев представлял Камчатский край в Совфеде трижды, с 2011 по 2021 год. Он входил в состав комитетов по международным делам, по регламенту и организации парламентской деятельности, а также по экономической политике.

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Представлять в Совете Федерации законодательный орган региона может только его депутат. Кандидатуры могут вносить председатель, фракция или группа депутатов. Решение принимается большинством голосов депутатов от общего числа.

Всего в голосовании участвовали 27 депутатов. 23 из них отдали голоса за Пономарева, ещё четыре бюллетеня были признаны недействительными.

«Признать по результатам тайного голосования Пономарева Валерия Андреевича, депутата законодательного собрания Камчатского края, наделенным полномочиями сенатора РФ, представителя от законодательного собрания Камчатского края», —  заявил председатель счетной комиссии в ходе трансляции заседания.


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Ранее сообщалось, что приморские депутаты переизбрали на пост сенатора Людмилу Талабаеву, за продление полномочий действующего представителя краевого парламента в Совете Федерации проголосовало большинство депутатов. Также сенатор от Санкт-Петебурга Андрей Кутепов был переизбран главой Комитета по экономической политике.



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По материалам: pnp.ru

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