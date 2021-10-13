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Порча-крадник красоты и удачи: как распознать и как защититься

Порча-крадник красоты и удачи: как распознать и как защититься

Столкнуться с негативным воздействием на себя может каждый из нас. Одним из самых распространенных методов такого воздействия является порча-крадник. Чаще всего ее наводят для того, чтобы отнять красоту и удачу, и действие ее может быть крайне пагубным.


Крадник — это одно из самых сильных воздействий на энергетику человека. С помощью порчи у жертвы буквально крадут все то, чему позавидовали. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с ее воздействием и научиться снимать негативную программу, чтобы не страдать от действий негативно настроенных людей.

Как распознать порчу-крадник

Порча-крадник — негативная программа, и в зависимости от своего направления она бьет по определенным сферам. В случае, если крадник наведен на красоту и удачу, в жизни жертвы происходят следующие события:


состояние здоровья ухудшается, появляются проблемы с кожей, волосами и ногтями;
чаще происходят неприятности при обращении с кипятком и острыми предметами;
удача внезапно отворачивается, и в жизни наступает черная полоса;
теряется интерес к жизни и собственной внешности;
романтические отношения завершаются, в семьях наступает разлад;
появляются проблемы с финансами.

Порча-крадник забирает жизненные силы, отнимает волю к жизни и не дает возможности ощутить себя счастливым человеком. Любая негативная перемена в жизни, появившаяся из ниоткуда, не должна оставаться незамеченной, ведь чем раньше снять порчу, тем менее пагубным будет ее воздействие. Снимать порчу можно как самостоятельно, так и с помощью близких людей, которые могут помочь в нелегкой борьбе за счастье.


Как избавиться от порчи

Порча, названная крадником, действует через предмет, переданный или подброшенный жертве. В случае, если порча наводится на красоту и удачу, чаще всего используют небольшие зеркала, фигурки людей, отливки из воска и даже небольших кукол. Первое, что нужно сделать жертве — найти посторонний предмет среди своих вещей или в доме и избавиться от него. Сделать это можно тремя способами:


закопать на заброшенной могиле и оставить на ней откуп монетами или угощениями, а затем заказать сорокоуст по имени на могиле;
воспользоваться магией перекрестка и закопать крадник там, бросив через плечо монету;
сжечь подклад, посыпав его четверговой солью.

После того, как крадник уничтожен, необходимо очистить энергетику жилища и провести обряд, чтобы устранить остаточное магическое воздействие. Если крадник был подброшен в одежду или сумку, вещь лучше выбросить.

После проделанной работы приступают к снятию порчи с себя. Для этого нужно выбрать время, когда Луна убывает: чем ближе к Новолунию, тем проще справиться с негативной программой. После заката становятся под душ, натираются солью и приговаривают:

«Смываю с себя слово чужое, сглаз дурной, волю негативную. От проблем избавляюсь, от порчи исцеляюсь».


Затем соль смывают и не вытираются, давая воде стечь. Затем набирают ванну, добавляя в нее святую воду, ложатся в нее на 15 минут и представляют, как сила воды очищает весь организм, вытягивая черноту.

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По материалам: dailyhoro.ru

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