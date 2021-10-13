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Принцесса Евгения опубликовала новое фото со свадьбы в честь ее годовщины

Принцесса Евгения опубликовала новое фото со свадьбы в честь ее годовщины

Три года назад внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения и бизнесмен Джек Бруксбэнк связали себя узами брака. Вчера, в честь третьей годовщины свадьбы, 31-летняя Евгения поделилась в инстаграме новым снимком с торжества и поздравила 35-летнего мужа с личным праздником. На фото запечатлен танец молодоженов.


Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения

Счастливой годовщины, моя любовь! Сегодня три года,

— написала она.

Свадьба пары была пышной и прошла согласно всем королевским традициям. Влюбленные поженились в Виндзорском замке, а среди гостей было немало знаменитостей.

Новое фото с торжества разместила в своем блоге и их свадебный фотограф. На снимке Евгения направляется в церковь на автомобиле.


Принцесса Евгения


Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения, Елизавета II, принц Филипп и принцесса Беатрис

В этом году у супругов произошло очень радостное событие — они впервые стали родителями. В феврале у пары родился сын, которого они назвали Августом.

Тем не менее их счастливая семейная жизнь недавно была омрачена скандалом. Летом Бруксбэнка засняли на яхте во время рабочей поездки в Италию в компании моделей, которые загорали топлес. Вместе они купались, прыгали в воду и весело проводили время.

Однако, как видно, на их отношения с Евгенией скандал не повлиял. За своего зятя заступилась и Сара Фергюсон, которая сказала, что история была сфабрикована, а Джека она назвала порядочным человеком и замечательным мужем и отцом. Работу, правда, после этого инцидента он все же сменил и в командировки пока больше не ездит.


Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк
Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения с сыном Августом
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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