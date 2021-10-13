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Профтех Архангельской области активно внедряет систему демонстрационного экзамена выпускников

Профтех Архангельской области активно внедряет систему демонстрационного экзамена выпускников

Приблизить процедуру итоговой аттестации выпускников техникумов и колледжей к реалиям производственного процесса – такую задачу выполняет практико-ориентированный демонстрационный экзамен. Его формат предусматривает моделирование реальных производственных условий, в которых предстоит показать себя будущим специалистам, а оценки ставят независимые эксперты, включая представителей предприятий. Именно такая модель внедряется в сферу профтеха Архангельской области, рассказал Министр образования Поморья Олег Русинов. 

Уже в прошлом году подготовка по 50 самым востребованным и перспективным рабочим профессиям и специальностям осуществлялась в 60% поморских учреждений среднего профтехобразования. И в каждом из них обучение ведется с использованием международных стандартов движения «Ворлдскиллс Россия», призванных стать базой для объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров.

Следующий шаг – широкое внедрение демонстрационного экзамена, показывающего, на что реально способны выпускники системы СПО. 

Впервые государственная итоговая аттестация в этом формате в Архангельской области прошла в 2019 году. Однако тогда оценивались знания и навыки лишь 14 студентов. В этом году уже 800 выпускников из 25 техникумов и колледжей сдавали такой экзамен по 16 профессиям и специальностям, уточнил Русинов. А в 2024 году это сделают более 2 тысяч выпускников из 32 профессиональных образовательных организаций Архангельской области. 

Уже сейчас для проведения демоэкзамена в техникумах и колледжах региона создают специальные площадки. Часть из них появится на предприятиях Поморья. Кроме того, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в ближайшие два года запланировано создание 31 современной мастерской в учреждениях регионального профтеха, где также будут проводиться демонстрационные экзамены. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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