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Программы мобильного «Кванториума» охватили свыше 3,6 тысячи школьников Волгоградской области

Программы мобильного «Кванториума» охватили свыше 3,6 тысячи школьников Волгоградской области

В Волгоградской области продолжаются занятия в мобильном «Кванториуме» Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики региона.
 
Под руководством педагогов школьники изучают геоинформационные технологии, разрабатывают приложение дополненной реальности, осваивают 3D-печать, конструируют и программируют собственные роботы.
 
Мобильный «Кванториум» был создан в 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». За первый год педагоги провели более 200 мероприятий: мастер-классы, лекции, викторины и открытые уроки; в занятиях приняли участие порядка 3 тысяч школьников, более тысячи ребят прошли курс дополнительного образования, из которых 500 – в период летних каникул.
 
В 2021/22 учебном году мероприятия технопарка охватят порядка 30 школ в различных муниципалитетах региона.  
 
Работа ведется во взаимодействии с образовательными центрами «Точка роста».  Ребята получат возможность принять участие в областном детско-юношеском чемпионате технических компетенций OpenTech-Kvantorium, который состоится в мае 2022 года на площадке детского технопарка «Кванториум Волжский Политех».
 
В регионе активно развивается сеть технопарков.  В сентябре 2021 года в школе № 55 начал свою работу первый школьный «Кванториум». Также в этом году на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета будет открыт первый педагогический технопарк.

# Общество
По материалам: edu.ru

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