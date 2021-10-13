Программы мобильного «Кванториума» охватили свыше 3,6 тысячи школьников Волгоградской области

В Волгоградской области продолжаются занятия в мобильном «Кванториуме» Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики региона.



Под руководством педагогов школьники изучают геоинформационные технологии, разрабатывают приложение дополненной реальности, осваивают 3D-печать, конструируют и программируют собственные роботы.



Мобильный «Кванториум» был создан в 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». За первый год педагоги провели более 200 мероприятий: мастер-классы, лекции, викторины и открытые уроки; в занятиях приняли участие порядка 3 тысяч школьников, более тысячи ребят прошли курс дополнительного образования, из которых 500 – в период летних каникул.



В 2021/22 учебном году мероприятия технопарка охватят порядка 30 школ в различных муниципалитетах региона.



Работа ведется во взаимодействии с образовательными центрами «Точка роста». Ребята получат возможность принять участие в областном детско-юношеском чемпионате технических компетенций OpenTech-Kvantorium, который состоится в мае 2022 года на площадке детского технопарка «Кванториум Волжский Политех».



В регионе активно развивается сеть технопарков. В сентябре 2021 года в школе № 55 начал свою работу первый школьный «Кванториум». Также в этом году на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета будет открыт первый педагогический технопарк.