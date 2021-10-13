Проктолог достал из россиянина палку колбасы, которую тот засунул себе в зад

Вадим Карасев

Проктолог из Новокузнецка похвастался результатами своей работы после того, как вытащил из заднего прохода своего пациента палку колбасы, сообщает портал "Сибдепо".

С курьезной проблемой обратился к новокузнецкому медику один из пациентов, пожаловавшийся, что у него застряла ливерная колбаса в заднем проходе.

Как отмечается, мужчина ввел данный продукт в прямую кишку самостоятельно. "Профилактики для иногда выкладываю эту голую правду", — написал врач в соцсетях, выложив больничный лист пострадавшего.[b][/b]



К счастью, проктолог смог вытащить деликатес из зада мужчины без хирургического вмешательства.

"Удалось достать без разрезов. Вот как после этого смотреть на колбасу. Любителей нестандартных развлечений прошу быть бережнее к себе. Не надо так", — заключил медик.

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