Регистрировать детей-сирот предлагают по адресу местных администраций

16:07 Автор: Александра Гуляева

Источник: Regulation.gov.ru

Лиц из числа детей-сирот предлагают ставить на регистрационный учёт по месту жительства по адресу администрации муниципального образования, на территории которого они проживают. Соответствующий законопроект разработало МВД России.

На данный момент детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при достижении 18 лет полагается благоустроенное жильё.

Как сообщают авторы инициативы в пояснительной записке, на 1 января 2021 года 283,6 тысячи детей-сирот стоят на учёте на получение жилого помещения, из них у 192,7 тысячи человек это право уже наступило, но не реализовано.

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Отсутствие жилья и невозможность получить регистрацию по месту жительства, а иногда и по месту пребывания, влекут другие проблемы.

Так, согласно законодательству, они могут быть привлечены к ответственности за проживание по месту пребывания или месту жительства без регистрации. Также они не могут рассчитывать на меры социальной поддержки, которые предоставляются по территориальному принципу. Чтобы получить такие меры поддержки, лицам из числа детей-сирот приходится обращаться в суд.

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По этой причине законопроект предполагает, что они могут быть поставлены на регистрационный учёт по адресу муниципального образования, в котором они проживают.

Ранее сообщалось, что лицам из числа детей-сирот старше 23 лет предлагается выдавать сертификат на приобретение жилья за счёт регионального бюджета. Стоимость сертификата предлагают определять исходя из социальной нормы площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина в размере 33 квадратных метров, если в регионе не установлена иная норма, и норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

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