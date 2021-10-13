Rolling Stones обвинили в оправдании рабства. Из-за этого группа отказалась от одного из своих главных хитов

Вадим Карасев

Участники группы The Rolling Stones попали в громкий скандал. Знаменитый коллектив обвинили в оправдании сексуального насилия и рабства из-за культовой песни "Brown Sugar", сообщает РБК.

В знаменитой песне идет речь о корабле, который везет рабов к сборищу темнокожих людей, продаваемых на рынке в Новом Орлеане.

Старый уродливый рабовладелец знает, что дела у него в порядке,

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Кит Ричардс и Мик Джаггер уже объявили, что временно приняли решение прекратить исполнять свою знаменитую песню, выпущенную 50 лет назад.

Во время нынешнего гастрольного тура коллектива по США один из его главных хитов ни разу не был исполнен на сцене, хотя до этого "Brown Sugar" была неотъемлемой частью всех выступлений на протяжении десятков лет.

Гитарист Кит Ричардс высказал свое недоумение по поводу нынешней критики знаменитой песни. Музыканта удивляет, что ее текст вызывает недовольство, ведь он и задумывался изначально как гротескная история о сексуальном насилии и рабстве.

Как писал NEWSTES, ранее сын Мика Джаггера исполнил "Розовое вино" Элджея и Федука.