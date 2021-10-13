Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Rolling Stones обвинили в оправдании рабства. Из-за этого группа отказалась от одного из своих главных хитов

Rolling Stones обвинили в оправдании рабства. Из-за этого группа отказалась от одного из своих главных хитов

Rolling Stones обвинили в оправдании рабства. Из-за этого группа отказалась от одного из своих главных хитов

Участники группы The Rolling Stones попали в громкий скандал. Знаменитый коллектив обвинили в оправдании сексуального насилия и рабства из-за культовой песни "Brown Sugar", сообщает РБК.

В знаменитой песне идет речь о корабле, который везет рабов к сборищу темнокожих людей, продаваемых на рынке в Новом Орлеане.

Старый уродливый рабовладелец знает, что дела у него в порядке,

Можно услышать, как он хлещет женщин около полуночи.

Коричневый сахар, как у тебя получается приносить такое удовольствие?

Коричневый сахар, как и следует молоденькой девушке...

Кит Ричардс и Мик Джаггер уже объявили, что временно приняли решение прекратить исполнять свою знаменитую песню, выпущенную 50 лет назад. 

Во время нынешнего гастрольного тура коллектива по США один из его главных хитов ни разу не был исполнен на сцене, хотя до этого "Brown Sugar" была неотъемлемой частью всех выступлений на протяжении десятков лет.

Гитарист Кит Ричардс высказал свое недоумение по поводу нынешней критики знаменитой песни. Музыканта удивляет, что ее текст вызывает недовольство, ведь он и задумывался изначально как гротескная история о сексуальном насилии и рабстве.

Как писал NEWSTES, ранее сын Мика Джаггера исполнил "Розовое вино" Элджея и Федука.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Rolling Stones обвинили в оправдании рабства. Из-за этого группа отказалась от одного из своих главных хитов
Rolling Stones обвинили в оправдании рабства. Из-за этого группа
Очень Большой телескоп сфотографировал 42 крупнейших астероида Солнечной системы
Очень Большой телескоп сфотографировал 42 крупнейших астероида
Певица Деми Ловато потребовала от людей быть толерантными к инопланетянам
Певица Деми Ловато потребовала от людей быть толерантными к
В сети обсуждают изменения во внешности Виктории Бекхэм
В сети обсуждают изменения во внешности Виктории Бекхэм
Стиль зумеров и тиктокеров: платье как у Бритни Спирс и топики из нулевых — как одевается новая поп-икона Оливия Родриго
Стиль зумеров и тиктокеров: платье как у Бритни Спирс и топики из
В школьниках воспитают гуманное и ответственное отношение к животным
В школьниках воспитают гуманное и ответственное отношение к животным
Профтех Архангельской области активно внедряет систему демонстрационного экзамена выпускников
Профтех Архангельской области активно внедряет систему
В Забайкалье стартовал профориентационный марафон «Правильный выбор – путь к успеху»
В Забайкалье стартовал профориентационный марафон «Правильный выбор –
15 октября пройдет День ИТ-знаний
15 октября пройдет День ИТ-знаний
В Госдуме начал свою работу Комитет по просвещению
В Госдуме начал свою работу Комитет по просвещению
10 тысяч школьников участвуют во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту
10 тысяч школьников участвуют во Всероссийской олимпиаде по
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 октября 2021 года

Топ на сегодня

МВД и ФСБ смогут без суда блокировать счета и карты россиян
МВД и ФСБ смогут без суда блокировать счета и карты россиян
Вышел трейлер новой версии фильма "Один дома": кто заменит Маколея Калкина в культовой рождественской картине?
Вышел трейлер новой версии фильма "Один дома": кто заменит
"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе и молодом избраннике
"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе
В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах
В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах
СМИ раскрыли, как Ивлеева и Элджей разделили имущество. Телеведущая получила особняк, землю и иномарки
СМИ раскрыли, как Ивлеева и Элджей разделили имущество. Телеведущая

Еще по теме

The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни
Легендарные The Rolling Stones работают над новым альбомом
Мик Джаггер серьезно болен: тур Rolling Stones отменен
The Rolling Stones усомнились в радикальности Трампа