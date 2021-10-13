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"Роскосмос" расписал ракету "Союз" под хохлому

"Роскосмос" расписал ракету "Союз" под хохлому

Ракету-носитель "Союз-2.1а" украсили хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Именно этот аппарат в конце октября отправит к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-18", рассказали в "Роскосмосе".

"В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации "Роскосмос" с правительством Нижегородской области на ракету-носитель нанесена символика празднования этого события", — уточнили представители корпорации.

Запуск "Прогресса МС-18" с космодрома Байконур запланирован на 28 октября. Идея украшения ракет хохломской росписью впервые прозвучала от генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в прошлом году. Он предложил расписывать их хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, а также наносить на космические аппараты гербы городов Золотого кольца с целью рекламы внутреннего туризма.

Ранее Ruposters писал, что "Роскосмос" впервые в истории вывел на орбиту киноэкипаж.

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По материалам: uposters.ru

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