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Россия не будет ставить препоны американскому бизнесу

Россия не будет ставить препоны американскому бизнесу

Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что власти не будут ставить препоны американским бизнесменам, заинтересованным в сотрудничестве. По мнению председателя правительства, конфронтация никого никуда не приведет и лишь ограничивает бизнес-возможности.

"Мы продолжаем совершенствовать условия для деятельности иностранного, в том числе американского, бизнеса. Конечно, мы вынуждены реагировать на вводимые против нас дискриминационные, неправовые ограничения. Но это не наш выбор — ставить препоны мы не собираемся", — говорится в приветствии премьера участникам заседания Американо-Российского делового совета.

Также он подчеркнул, что страна поддерживает активное присутствие ведущих компаний из США на отечественном рынке. Они вносят большой практический вклад в деятельность Консультативного совета по иностранным инвестициям, очередное заседание которого пройдет на следующей неделе в Москве.

Товарооборот между государствами демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, добавил премьер. С января по июль 2021 года объем взаимной торговли вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $19,8 млрд. Российский экспорт стал больше на 60% и достиг почти $10 млрд, а американский импорт увеличился на четверть и превысил $16 млрд. Сейчас Американо-Российский деловой совет выступает за взаимный диалог и против установления ограничений в торговле и инвестициях.

На протяжении десятилетий совет активно содействует развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России и США. Играет позитивную роль в укреплении конструктивного диалога между деловыми кругами двух стран. Важно, что независимо от состояния российско-американских политических отношений ваша организация — последовательный сторонник сохранения прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества. А также реализации совместных экономических и инвестиционных проектов.

Ранее Ruposters писал, что США отменили санкции против ряда россиян в обмен на визит Нуланд.

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По материалам: uposters.ru

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