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Славянский гороскоп на 2022 год по Знакам

Славянский гороскоп на 2022 год по Знакам

2022 год обещает быть непростым, но довольно продуктивным. Эксперты в области биоэнергетики советуют следовать рекомендациям, описанным в гороскопе. Так вы сможете прожить год с максимальной пользой.


Править 2022 годом, согласно славянскому календарю, будет Златорогий Тур или просто Бык. В этом году нельзя будетсидеть без дела. Нужно менять свою жизнь и стремиться к борьбе с ленью и апатией. В этом вам поможет общение с активными и позитивными людьми и специальные заговоры.

Темный Сох (Лось)

Годы рождения: 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008 год. Год Быка для тех, кто был рожден в указанные годы, будет очень благоприятным в любовной сфере. Эксперты советуют одиноким представителям Знака как можно чаще знакомиться и проявлять инициативу. Понять, есть ли у отношений будущее, поможет простой нумерологический расчет.

Жалящий Шершень

Годы рождения: 1929, 1945, 1961, 1977, 1993. Эти двенадцать месяцев будут идеальными для тех, кто полностью посвятит себя делам, работе, бизнесу. В попытках заработать больше денег Шершням необходимо будет запрограммировать себя на успех посредством пяти способов воздействия на подсознание. Нужно настроиться на позитивную волну и не торопить события.


Притаившийся Лют (Волк)

Годы рождения: 1930, 1946, 1962, 1978, 1994. Волкам, согласно славянскому гороскопу, следует вложить свои силы в то, что дарит им ощущение радости. Возможно, настало время сменить работу, место жительства, завершить изжившие себя отношения, наладить отношения с родственниками. Также 2022 год благоприятен для поездок. Чтобы дальние путешествия были более успешными, необходимо помнить о народных приметах перед дорогой.

Огненная Векша (Белка)

Годы рождения: 1931, 1947, 1963, 1979, 1995. Белкам матушка-Природа поможет найти себя в этой жизни, определиться с целями на дальнейшие месяцы и годы. 2022 года крайне важен для людей этого Знака, ведь он может оказаться определяющим для всей их дальнейшей жизни. Медитация «Путь судьбы» поможет получить ответы на вопрос о том, где скрывается счастье и в чем состоит смысл жизни.

Жемчужная Щука

Годы рождения: 1932, 1948, 1964, 1980, 1996. Всем, кто был рожден в год Жемчужной Щуки, в год Быка стоит быть как можно осторожнее в плане финансов. Обереги от лишних трат помогут этим людям сохранить деньги. В работе, согласно гороскопу, в 2022 году нужно проявлять больше инициативы и активности, но не гнать лошадей и не пытаться усидеть на двух стульях одновременно.


Бородатая Жаба

Годы рождения: 1933, 1949, 1965, 1981, 1997. Для представителей этого Знака 2022 год станет очень удачным как в работе и делах, так и в любви. Необходимо помнить, что наши слова влияют на карму, здоровье и удачу. Жабам нужно тщательно анализировать свои слова и мысли, чтобы не рыть себе яму. Большую часть времени стоит проводить с семьей, друзьями, второй половинкой.

Дикий Вепрь (Кабан)

Годы рождения: 1934, 1950, 1966, 1982, 1998. Начинается довольно непростой год, в который Кабанам нужно смотреть в оба. В любой из сфер возможно появление непредвиденных трудностей. Заговоры на быстрое решение проблем помогут выбраться из черной полосы. Вторая половина года будет намного приятнее первой. Самое благоприятное время — конец осени и начало зимы.

Белый Филин

Годы рождения: 1935, 1951, 1967, 1983, 1999. Наступает время путешествий, поездок делового и личного характера. В 2022 году можно и даже нужно отправляться в дальнюю дорогу, менять обстановку. Людям данного Знака все это точно пойдет на пользу. Заговоры на удачную поездку помогут исключить появление неприятностей в пути. Филинам стоит как можно меньше сидеть дома и лениться в 2022 году.

Шипящий Уж

Годы рождения: 1936, 1952, 1968, 1984, 2000. Это год, в который нужно планировать всё наперед. Эксперты рекомендуют всем, кто был рожден в эти годы, не рисковать. Это очень благоприятное время для работы, бизнеса, торговли, покупок. Особенно стоит выделить весенний и летний периоды. Тибетская денежная мантра поможет людям этого Знака увеличить доходы и найти новый источник мотивации.

Крадущийся Лис


Годы рождения: 1937, 1953, 1969, 1985, 2001. Согласно гороскопу, для этих людей самыми опасными чувствами в 2022 году станут зависть, злость и обида. Ранее эксперты уже рассказывали, как от них можно избавиться. Из этой троицы самой опасной будет зависть. Нужно перестать сравнивать себя с окружающими людьми, фокусируясь на их достижениях. Свободное время в эти двенадцать месяцев лучше проводить с близкими.

Свернувшийся Еж

Годы рождения: 1938, 1954, 1970, 1986, 2002. В год Златорогого Быка людям этого Знака стоит делать то, что они умеют лучше всего. Не нужно рисковать и браться за те дела, в которых они полные профаны. Чтобы смотреть в будущее и как можно реже встречаться с прошлым. Эксперты советуют Ежам бороться с вредными энергетическими привязками. Нужно сфокусироваться на настоящем и будущем.

Парящий орел

Годы рождения: 1939, 1955, 1971, 1987, 2003. Людей данного Знака ожидают серьезные жизненные перемены во всех сферах. Чтобы они были позитивными, нужно верить в лучшее и не гневить судьбу. Большие успехи ждут тех, кто находится в поисках любви. Тем не менее лучше проверить чувства на взаимность при помощи четыре верных способа.

Прядущий Мизгирь (Паук)

Годы рождения: 1940, 1956, 1972, 1988, 2004. Год Быка для людей этого Знака окажется непростым. Согласно прогнозам, в жизни Пауков могут начать появляться токсичные и опасные люди. В связи с этим эксперты советуют почаще проводить энергетические чистки. Нужно полагаться только на самих себя. В таком случае Пауки смогут существенно укрепить свои позиции в работе и бизнесе.

Кричащий Петух

Годы рождения: 1941, 1957, 1973, 1989, 2005. У людей этого Знака в 2022 году все сложится максимально хорошо, но только при одном условии — если они не будут ждать у моря погоды. Им нужна инициативность. Также в процессе воплощения мечты полезной будет специальная практика достижения целей. Люди, рожденные в эти годы, окажутся в эпицентре событий.


Златорогий Тур (Бык)

Годы рождения: 1942, 1958, 1974, 1990, 2006. Животное-покровитель 2022 года является талисманом этих людей. Именно поэтому нужно избавиться от мыслей, отталкивающих удачу. Важно настроиться на быстрое решение всех неурядиц. Бык будет давать представителям данного Знака много мотивации и сил, а также будет выполнять роль оберега от врагов и недоброжелателей.

Огнегривый Конь

Годы рождения: 1943, 1959, 1975, 1991, 2007. Люди, рожденные в год Коня, будут очень удачливыми, особенно если начнут следовать основным законам мироздания. Это очень важный год, в который им удастся понять, чего они хотят от жизни. В начале года им будет везти больше в любовной сфере, а весной и летом им удастся преодолеть все основные трудности в финансовом направлении.

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По материалам: dailyhoro.ru

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