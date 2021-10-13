Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собянин объявил о повышении минимальной пенсии москвичей до 21 тысячи

Собянин объявил о повышении минимальной пенсии москвичей до 21 тысячи

Минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой вырастет до 21 193 рублей в месяц, передает РИА "Новости" со ссылку на пресс-службу мэра Сергея Собянина.

Последнее повышение пенсионных выплат в столице состоялось в январе, их увеличили на 3,7% — с 19 500 до 20 222 рублей. Городскую доплату получают 2,1 млн столичных пенсионеров. 

Кроме того, в проект бюджета на 2022 год заложена индексация на 4,8% социальных пособий, зарплат учителей, врачей и других бюджетных работников. Всего на меры соцподдержки предусмотрено 602,9 млрд рублей в следующем году (1,9 трлн за три года).

Собянин также добавил, что мэрия продолжит бесплатную вакцинацию населения от коронавируса, которая началась 5 декабря 2020 года. 22 июля стартовала программа ревакцинации.

Ранее Собянин рассказал о темпах роста промышленного производства и экспорта Москвы. Несмотря на пандемию, их объемы выросли более чем на 20%.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Как оформить заявку на кредит онлайнnewstes
Как оформить заявку на кредит онлайнnewstes
Принцесса Евгения опубликовала новое фото со свадьбы в честь ее годовщины
Принцесса Евгения опубликовала новое фото со свадьбы в честь ее
Собянин объявил о повышении минимальной пенсии москвичей до 21 тысячи
Собянин объявил о повышении минимальной пенсии москвичей до 21 тысячи
7 быстрых ритуалов на удачу
7 быстрых ритуалов на удачу
Как не бояться выступать: лучшие практики и советы для того, чтобы побороть страх сцены
Как не бояться выступать: лучшие практики и советы для того, чтобы
Проктолог достал из россиянина палку колбасы, которую тот засунул себе в зад
Проктолог достал из россиянина палку колбасы, которую тот засунул
Уличный стиль знаменитости: Виктория Бекхэм в черном плаще и клетчатых брюках в аэропорту Нью-Йорка
Уличный стиль знаменитости: Виктория Бекхэм в черном плаще и
В Москве задержали ректора "Шанинки" по делу экс-замминистра Раковой
В Москве задержали ректора "Шанинки" по делу
Избавляемся от проблем на работе: лучшие практики, техники и советы
Избавляемся от проблем на работе: лучшие практики, техники и советы
Славянский гороскоп на 2022 год по Знакам
Славянский гороскоп на 2022 год по Знакам
"Роскосмос" расписал ракету "Союз" под хохлому
"Роскосмос" расписал ракету "Союз" под хохлому
Обереги из ключей: закрываем себя от неприятностей и проблем
Обереги из ключей: закрываем себя от неприятностей и проблем

Топ на сегодня

Вышел трейлер новой версии фильма "Один дома": кто заменит Маколея Калкина в культовой рождественской картине?
Вышел трейлер новой версии фильма "Один дома": кто заменит
В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах
В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах
МВД и ФСБ смогут без суда блокировать счета и карты россиян
МВД и ФСБ смогут без суда блокировать счета и карты россиян
"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе и молодом избраннике
"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе
Подводные электрические кабели вводят крабов в транс
Подводные электрические кабели вводят крабов в транс

Еще по теме

Собянин считает, что в Москве необходимо повысить размер минимальной пенсии
С 1 марта жителям Москвы повысили минимальную пенсию
Собянин увеличил размер социальных выплат москвичам с 2018 года
Собянин подписал бюджет столицы на 2018-2020 годы