Собянин объявил о повышении минимальной пенсии москвичей до 21 тысячи

Вадим Карасев

Минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой вырастет до 21 193 рублей в месяц, передает РИА "Новости" со ссылку на пресс-службу мэра Сергея Собянина.

Последнее повышение пенсионных выплат в столице состоялось в январе, их увеличили на 3,7% — с 19 500 до 20 222 рублей. Городскую доплату получают 2,1 млн столичных пенсионеров.

Кроме того, в проект бюджета на 2022 год заложена индексация на 4,8% социальных пособий, зарплат учителей, врачей и других бюджетных работников. Всего на меры соцподдержки предусмотрено 602,9 млрд рублей в следующем году (1,9 трлн за три года).

Собянин также добавил, что мэрия продолжит бесплатную вакцинацию населения от коронавируса, которая началась 5 декабря 2020 года. 22 июля стартовала программа ревакцинации.

Ранее Собянин рассказал о темпах роста промышленного производства и экспорта Москвы. Несмотря на пандемию, их объемы выросли более чем на 20%.

