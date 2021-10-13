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Создателям цифровых технологий помогут грантами

Создателям цифровых технологий помогут грантами

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Дмитрий Литвинов



Проекты малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений могут претендовать на получение грантов. Постановление Правительства, уточняющее условия и порядок их предоставления, вступает в силу 13 октября.

Правила предоставления средств из федерального бюджета на поддержку внедрения цифровых технологий кабмин утвердил в 2019 году. Грантами можно покрыть часть расходов на разработку и внедрение цифровых платформ и технологий для них, развитие информационной инфраструктуры, а также расходы на разработку, применение и коммерциализацию «сквозных» цифровых технологий. К последним относятся компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределённого реестра, квантовые технологии и другие.

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Гранты предоставляются на основании конкурса, который проводит Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Согласно новому постановлению кабмина, не менее чем за месяц до истечения срока подачи заявок на гранты Фонд должен разместить на своём официальном сайте объявление о проведении конкурсного отбора и положение о конкурсе. Установлено, что форма договора о предоставлении гранта разрабатывается на основе типовой формы, утверждённой Минфином. Договор подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в автоматизированной системе в электронной форме.

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Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», к 2022 году поддержку должны получить не менее 60 проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и соцсферы и увеличению экспорта высокотехнологичной продукции, созданной с использованием «сквозных» цифровых технологий.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#IT #деньги #наука


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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