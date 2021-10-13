Стиль зумеров и тиктокеров: платье как у Бритни Спирс и топики из нулевых — как одевается новая поп-икона Оливия Родриго

Вадим Карасев

Мы уже успели поближе узнать многих российских модных героев молодого поколения, ну а сегодня предлагаем перенестись за океан и поближе познакомиться с главной юной звездой американского шоу-бизнеса на данный момент — 18-летней Оливией Родриго, которая уже успела выпустить несколько хитов, встретиться с Джо Байденом и стать модной музой.

Кто: Оливия Родриго (@oliviarodrigo), 18 лет

Почему мы ее знаем: покорила чарты песней Drivers License, играла в сериалах Disney+, была приглашена на встречу с президентом США Джо Байденом

Что носит: много мини, топы-бабочки и платье как у Бритни Спирс





Оливия Родриго

18-летняя Оливия Родриго начинала свою карьеру в шоу-бизнесе еще ребенком. После появления в рекламном ролике ее стали приглашать в сериалы, затем, как и многие юные звезды, она попала на канал Disney+, где снялась в сериале "Классный мюзикл: Мюзикл".

Параллельно с актерской карьерой Оливия пробовала себя и как певица, записывая саундтреки, но настоящим прорывом для нее стал сингл Drivers License, который вышел в январе 2021 года и тут же возглавил чарты. Родриго в одночасье превратилась в самую перспективную и популярную молодую певицу и кумира поколения зумеров. В общем, Оливия успешно повторила путь Селены Гомес — от звезды детских шоу до успешной певицы.

















Музыкальные критики тут же окрестили Оливию пионером новой волны авторов песен, склонных к сильным эмоциональным балладам, — в общем, поколение тиктока получило свою версию Тейлор Свифт (ее, кстати, Оливия называет своим кумиром) и Аланис Мориссетт, которыми увлекались те, кто постарше. Родриго работает в стилях инди-рок и поп-рок, сама сочиняет песни и играет на фортепиано и гитаре.

Хотя Оливия с ранних лет была на виду, ее стиль претерпел разительные перемены, когда на девушку обрушилась мировая слава (и она обзавелась стилистами и связями с модными брендами). Глядя на фотографии трехгодичной давности, Родриго можно и не узнать в этой девушке, комбинирующей белую футболку и пышную шифоновую юбку или позирующей на красной дорожке в скромной кожаной куртке.













Их, конечно, певица носит и сейчас, но стилизует совсем иначе — в небрежном уличном стиле из 1990-х, выбирая куртку в мужском стиле на размер больше.





Обращаться за вдохновением в прошлое — процесс в моде вполне естественный. Сейчас, когда на пике популярности снова нулевые, именно зумеры с особым азартом и одними из первых стали активно копировать образы той эпохи. Их интерес вполне понятен, ведь они в нулевых только родились, а значит, и мода тех лет для них абсолютно нова, и все эти пестрые мини-платья, платформы и топы-бабочки они примеряют впервые. Оливия вполне сознательно заигрывает с той эпохой, копируя образы звезд.













Например, во время поездки в Лондон певица позировала в кожаном плаще с меховой отделкой — похожий фасон в начале нулевых носила Кейт Хадсон (не так давно образ повторяла и Рианна).





Но самым нашумевшим косплеем стал, конечно, образ Родриго в клипе Brutal. В нем Оливия появилась в платье Roberto Cavalli, в котором в 2003 году на публике появлялась сама Бритни Спирс — смелый намек на то, что сама Родриго серьезно претендует на звание главной поп-звезды и кумира молодежи, которое в свое время завоевала и Бритни.













Бритни Спирс в 2003 году

И это был не единственный момент, когда Оливия обращалась к винтажным вещам. Всплеск интереса к архивным коллекциям — одна из главных черт современного модного мира, который формируют зумеры. Во-первых, это способ показать свою образованность в этой области, во-вторых, это, конечно, просто правило хорошего тона в эпоху осознанной моды, ну а в-третьих, когда мода определенной эпохи возвращается, гораздо изящней смотрится обращение к оригиналам, а не копиям.

В винтажных нарядах Родриго появлялась на публике уже не раз. Стоит вспомнить платья Versace — в том, что из коллекции 2001 года, певица появилась на церемонии вручения наград VMA, ну а мини-наряд из коллекции 1999 года надевала на приватную вечеринку, а также топ и брюки с цветочным принтом Todd Oldham, датированные 1995 годом, и, конечно, твидовый костюм Chanel тоже из коллекции 1995 года, в котором Оливия отправилась на встречу с президентом США Джо Байденом. Певицу выбрали как влиятельную представительницу молодого поколения, чтобы привлечь ее к программе повышения осведомленности о вакцинации против коронавируса среди разных слоев населения.





Оливия Родриго в Versace





Оливия Родриго в Todd OldhamОливия Родриго в Chanel





Джо Байден и Оливия Родриго

На сцене, да и в личных повседневных образах Оливия часто делает ставку на смесь рокерского бунтарства и сексуальности — прием, к которому прибегали и многие певицы, чьего влияния на свое творчество Родриго и не отрицает. К ним относится и уже упомянутая Аланис Мориссетт, а также Гвен Стефани, Фиона Эппл, Шерил Кроу. Обычные брюки или джинсы Оливия комбинирует с эффектными топами и корсетами, ну а мини-платья дополняет брутальной обувью.





















Гвен СтефаниФиона ЭпплАланис Мориссетт

Впрочем, сегодня стиль певицы определяет не только это — на юную звезду уже обратили внимание и люксовые бренды вроде Dior и Saint Laurent, которые теперь собирают Родриго на красные ковровые дорожки таких масштабных мероприятий, как Brit Awards и Met Gala.





Оливия Родриго в DiorОливия Родриго в Saint LaurentОливия Родриго в Saint Laurent

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Надя Бесчетникова